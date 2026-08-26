به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری، از رشد ۳۴ درصدی جوجهریزی در مردادماه نسبت به تیرماه سال جاری خبر داد.
وی افزود: مجموع جوجهریزی انجام شده در مردادماه سال جاری در این شهرستان به ۳۲۷ هزار و ۴۱۰ قطعه رسید که در ۱۹ واحد مرغداری گوشتی فعال صورت گرفته است. این در حالی است که در تیرماه ۲۳۶ هزار و ۶۶۰ قطعه در ۱۵ واحد و در خردادماه ۲۴۵ هزار و ۹۵۰ قطعه در ۱۵ واحد جوجهریزی انجام شده بود.
انصاری افزایش تعداد واحدهای فعال از ۱۵ به ۱۹ واحد در مردادماه را نشانه مثبتی از رونق صنعت طیور در این شهرستان دانست و بر تداوم نظارتهای بهداشتی بر فرآیند پرورش تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری واحدها، از اولویتهای این مدیریت در راستای تأمین امنیت غذایی و نیاز پروتئینی شهروندان است.
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