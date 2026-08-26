  1. استانها
  2. زنجان
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

افزایش ۴۷ درصدی صادرات زنجان در چهار ماهه نخست سال‌جاری

افزایش ۴۷ درصدی صادرات زنجان در چهار ماهه نخست سال‌جاری

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی با روسیه، اظهار کرد: هیأت تجاری استان زنجان از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به روسیه اعزام می‌شود و در این سفر باید از ظرفیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان به شکل هدفمند و مؤثر استفاده شود.

وی معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی زنجان، شناسایی بازارهای جدید، توسعه روابط تجاری و برقراری ارتباط مستقیم با تجار، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی روسیه را از مهم‌ترین اهداف این سفر عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: بررسی زمینه‌های همکاری مشترک و فراهم‌سازی بستر لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری از دیگر اهداف حضور هیأت تجاری استان در روسیه است و ضروری است مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان برای حضور فعال و مؤثر در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی برطرف شود.

مرادخانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تولید و صادرات، گفت: زنجان با برخورداری از واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت‌های صنعتی و توانمندی‌های اقتصادی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تولید، افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور هدفمند فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تسهیل و تسریع فرآیندهای صادراتی و شناسایی بازارهای جدید، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه صادرات استان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6928174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها