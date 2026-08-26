به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی با روسیه، اظهار کرد: هیأت تجاری استان زنجان از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به روسیه اعزام می‌شود و در این سفر باید از ظرفیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان به شکل هدفمند و مؤثر استفاده شود.

وی معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی زنجان، شناسایی بازارهای جدید، توسعه روابط تجاری و برقراری ارتباط مستقیم با تجار، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی روسیه را از مهم‌ترین اهداف این سفر عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: بررسی زمینه‌های همکاری مشترک و فراهم‌سازی بستر لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری از دیگر اهداف حضور هیأت تجاری استان در روسیه است و ضروری است مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان برای حضور فعال و مؤثر در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی برطرف شود.

مرادخانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تولید و صادرات، گفت: زنجان با برخورداری از واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت‌های صنعتی و توانمندی‌های اقتصادی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تولید، افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور هدفمند فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تسهیل و تسریع فرآیندهای صادراتی و شناسایی بازارهای جدید، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه صادرات استان بیش از پیش فراهم شود.