به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح یک واحد کاشی و سرامیک در بیرجند که با حضور وزیر کشور انجام شد، با اشاره به تعامل و حمایتهای وزیر کشور از استانداران، گفت: امروز یکی از بزرگترین پروژههای اقتصادی استان با سرمایهگذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که با آغاز فعالیت آن، معیشت و اشتغال ۳۱۰ خانوار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مجموعاً ۸۵۶ پروژه در هفته دولت در خراسان جنوبی به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود، تصریح کرد: برای اجرای این پروژهها بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: البته این آمار صرفاً مربوط به پروژههایی است که در ایام هفته دولت افتتاح یا کلنگزنی میشوند و از هفته دولت سال گذشته تاکنون، پروژههای متعدد دیگری نیز در استان به بهرهبرداری رسیده است.
هاشمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راه و زیرساخت، گفت: تنها در یکی از بخشهای این حوزه، ۵۰ کیلومتر از راههای استان به بهرهبرداری رسیده و پروژههای مختلف راهآهن نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن در ادامه جلسه ارائه خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، اظهار کرد: سرمایهگذاران خوبی در استان حضور دارند که موجب رونق اقتصادی شدهاند.
هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان، از اولویتهای مدیریت خراسان جنوبی است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
وی ادامه داد: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۲۶ سرمایهگذار خارجی در خراسان جنوبی جذب شده و ۱۱ پروژه در این زمینه به نتیجه رسیده است.
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