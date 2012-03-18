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۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه

- یک بحرینی دیگر بر اثر استنشاق گاز اشک آور شهید شد.

- کارکنان شرکت هواپیمایی کویت اعتصاب کردند.

- کاروان به سوی بیت المقدس وارد تهران شد.

- یک بررسی جدید نشان می دهد که جنایت قندهار که طی آن یک سرباز آمریکایی 16 غیر نظامی افغان را در روستای در این ولایت کشت اقدامی تلافی جویانه بوده است.

آفریقا

- "پاپ شنودا" رهبر معنوی مسیحیان قبطی مصر درگذشت/ وی از حامیان اصلی رژه گارودی دانشمند فرانسوی بود.

- 11 غیر نظامی سومالی در نتیجه حملات هواپیماهای کنیایی کشته شدند.

- لیبی خواستار تحویل السنوسی دستگیر شده به این کشور شده است.

آمریکا

- دهها نفر در شب گرامیداشت جنبش وال استریت که شش ماه پیش در پارک زوکاتی نیویورک آغاز شد دستگیر شدند.

- دستکم پنج نفر بر اثر تیراندازی در ایندیاناپولیس آمریکا مصدوم شدند.

کد مطلب 1550387

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