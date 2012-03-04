  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

به کارگردانی احمدجو/

"پشت کوه‌های بلند" اردیبهشت پخش می‌شود

"پشت کوه‌های بلند" اردیبهشت پخش می‌شود

کارگردان مجموعه تلویزیونی "پشت کوه‌های بلند" از پخش احتمالی شبانه این مجموعه در اردیبهشت ماه خبر داد.

امرالله احمدجو، کارگردان مجموعه "پشت‌ کوه‌های بلند" در این باره به خبرنگار مهر گفت: به احتمال زیاد پخش شبانه این مجموعه از اردیبهشت ماه شروع می‌شود. در حال حاضر این پروژه مراحل فنی همچون صداگذاری و موسیقی را پشت سر می‌گذارد.

وی درباره اینکه آیا همزمان با این پروژه مشغول نگارش فیلمنامه دیگری هم در دست دارید یا نه؟ توضیح داد: نه، چرا که همه وقتم را صرف مجموعه "پشت کوه‌های بلند" کردم.

در یکی از قصه‌های این سریال اشاره مستقیمی به سریال "روزی روزگاری" شده و به این واسطه از مرحوم خسرو شکیبایی و ژاله علو یادی شده‌است. مهتاج نجومی نقش خاله که علو در "روزی روزگاری" ایفا کرده بود را برعهده دارد و علیرضا شجاع‌نوری نقش خسرو شکیبایی را ایفا کرده است.
 
"پشت کوه‌های بلند" در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما تولید می‌شود و محمود پاک‌نیت، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، پرویز بزرگی، حسن اکلیلی، فریدون سورانی، بهروز مسروری، مهوش صبرکن و... از جمله بازیگران آن هستند.
 
در خلاصه داستان این سریال آمده است: حسام بیگ با نام جدید سامشا اکنون پادشاه شده و برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می‌آید. کاروان او را همسرش ملک خاتون و دو فرزندش ولیعهد و شادخترو، تلخک دربار قشونسالار، میر غضب و ریز و درشت درباریان، جارچیها، دسته موزیک، آشپزخانه دربار و... همراهی می‌کنند. 
 
عوامل "پشت کوه‌های بلند" عبارتند از  تهیه‌کننده: رضا جودی، مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم.
 
امرالله احمدجو کارگردانی سریال‌های "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1550964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه