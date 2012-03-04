امرالله احمدجو، کارگردان مجموعه "پشت‌ کوه‌های بلند" در این باره به خبرنگار مهر گفت: به احتمال زیاد پخش شبانه این مجموعه از اردیبهشت ماه شروع می‌شود. در حال حاضر این پروژه مراحل فنی همچون صداگذاری و موسیقی را پشت سر می‌گذارد.

وی درباره اینکه آیا همزمان با این پروژه مشغول نگارش فیلمنامه دیگری هم در دست دارید یا نه؟ توضیح داد: نه، چرا که همه وقتم را صرف مجموعه "پشت کوه‌های بلند" کردم.

در یکی از قصه‌های این سریال اشاره مستقیمی به سریال "روزی روزگاری" شده و به این واسطه از مرحوم خسرو شکیبایی و ژاله علو یادی شده‌است. مهتاج نجومی نقش خاله که علو در "روزی روزگاری" ایفا کرده بود را برعهده دارد و علیرضا شجاع‌نوری نقش خسرو شکیبایی را ایفا کرده است.

"پشت کوه‌های بلند" در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما تولید می‌شود و محمود پاک‌نیت، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، پرویز بزرگی، حسن اکلیلی، فریدون سورانی، بهروز مسروری، مهوش صبرکن و... از جمله بازیگران آن هستند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: حسام بیگ با نام جدید سامشا اکنون پادشاه شده و برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می‌آید. کاروان او را همسرش ملک خاتون و دو فرزندش ولیعهد و شادخترو، تلخک دربار قشونسالار، میر غضب و ریز و درشت درباریان، جارچیها، دسته موزیک، آشپزخانه دربار و... همراهی می‌کنند.

عوامل "پشت کوه‌های بلند" عبارتند از تهیه‌کننده: رضا جودی، مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم.

امرالله احمدجو کارگردانی سریال‌های "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" را در کارنامه دارد.