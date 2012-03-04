صید قزل آلا در یزد آغاز شد/ نگرانی آبزی پروران یزد از بی ثباتی قیمت ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مبینی صبح یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به آغاز زمان صید ماهی قزل آلا اظهار داشت: صید این ماهی هر سال از اواسط اسفندماه آغاز می شود و در بازار داخلی استان یزد به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه ماهی قزل آلا از ماهیان حساس است و شرایط دمایی بر رشد و زندگی آن تاثیرگذار است، افزود: با این وجود استان یزد پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه تولید پرورش ماهی قزل آلا داشته است.

مبینی با اشاره به پرورش انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در استان یزد عنوان کرد: سالانه 660 تن انواع ماهی های گرمابی و سردآبی در استان یزد تولید می شود.

وی از رهاسازی 235 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در 250 استخر و تولید 342 تن گوشت ماهی گرمابی خبر داد و یادآور شد: همچنین 832 هزار قطعه بچه ماهی سردآبی در 174 استخر رهاسازی شده و 320 تن گوشت ماهی از آنها به دست خواهد آمد.

امسال 550 هزار ماهی زینتی در یزد تکثیر شد

مبینی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید و پرورش ماهیان زینتی عنوان کرد: در سال جاری 550 هزار ماهی زینتی در استان یزد تکثیر شده است.

وی با اشاره به تولید و پرورش گونه های خاصی از ماهیان در استان یزد از جمله تیلاپیا عنوان کرد: ماهی تیلاپیا از ماهی های بسیار مقرون به صرفه، زودرشد و سازگار با شرایط اقلیمی استان یزد و پس از انجام تحقیقات لازم بر روی این گونه در مرکز تحقیقات بافق، پرورش این ماهی آغاز شده است.

مبینی از رهاسازی پنج هزار ماهی تیلاپیا در استخرهای آب ‌شور بافق خبر داد و افزود: این ماهی ارزان قیمت و خوشمزه است و به طور قطع در صورت عرضه به بازار جای خود را در سبد غذایی خانوارها به خوبی باز خواهد کرد.

تیلاپیای موجود در بازار یزد چینی است/ تیلاپیای ارزان به بازار یزد می رسد

وی با اشاره به ماهی های تیلاپیا موجود در بازار استان و قیمت بالای آن عنوان کرد: این ماهی ها پرورش بافق نیست و چینی است به همین دلیل قیمت آن بالاست.

مبینی با برشمردن ویژگی های استان یزد و ظرفیت های آن در زمینه پرورش ماهی تاکید کرد: اگر تنها 20 درصد منابع موجود مورد نیاز برای پرورش ماهی در استان مورد استفاده قرار گیرد، سالانه چهار هزار تن ماهی در یزد تولید خواهد شد در حالی که این میزان تولید در حال حاضر 660 تن است.

93 استخر بزرگ در یزد در دست احداث است

وی همچنین از ساخت 93 باب استخر بزرگ در استان یزد خبر داد و افزود: این استخرها از دستاوردهای سفر پر خیر و برکت رهبری و سفرهای هیئت دولت به استان یزد است.

مبینی همچنین با اشاره به تنگناهای آبزی پروری در استان یزد اظهار داشت: کمبود اعتبارات، بالا رفتن هزینه‌ های تولید، وجود آلودگی در مراکز تکثیر، تامین نشدن آب مورد نیاز مجتمع ‌های خاکی، کمبود و عدم تخصیص به موقع تسهیلات سرمایه در گردش، عدم پوشش بیمه‌ ای در استخرها و ... از جمله مشکلات آبزی پروری در استان یزد است.

وی همچنین از بی‌ ثباتی قیمت ماهی در بازار استان یزد ابراز نگرانی کرد و افزود: این بی ثباتی سبب نگرانی پرورش دهندگان ماهی در استان یزد شده است که امیدواریم مسئولان ذی ربط هرچه سریعتر برآن چاره اندیشی کنند.