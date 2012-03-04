افزایش بودجه نظامی چین و تداوم جنگ قدرت پکن و واشنگتن

تنها دو ماه پس از بیان استراتژی جدید نظامی آمریکا از زبان "باراک اوباما" رئیس جمهور این کشور مبنی بر افزایش قدرت نظامی ایالات متحده در آسیا پکن امروز اعلام کرد که بودجه نظامی خود برای سال 2012 را به میزان 11.2 درصد افزایش می دهد.

"لی زائوشینگ" رئیس مجلس چین با اعلام این موضوع گفت: بودجه ارتش آزادی بخش خلق چین به 670 میلیارد و 300 میلیون یوآن معادل 110 میلیارد دلار می رسد.

این در حالی است که در سال 2011 میلادی چین بودجه نظامی خود را 12.7 درصد افزایش داده بود و به عبارت دیگر فقط در طی دو دهه بودجه نظامی این کشور دو برابر شده است.

افزایش بودجه نظامی چین در وهله اول برای رویایی با آمریکا و حفظ قدرت خود در آسیا انجام می شود. چین اکنون از لحاظ اقتصادی و به لطف سیاست های خاص خود در امر صادرات تبدیل به قدرت اول آسیا شده و درصدد ست تا از بعد نظامی نیز قدرت خود را در آسیا حفظ کند.

چین علاوه بر آمریکا در حال رقابت با کشورهایی چون هند، ژاپن و کره جنوبی نیز هست و از آنجا که این سه کشور و البته بیشتر کره و ژاپن جزو متحدان اصلی واشنگتن محسوب می شوند پکن باید به این دو کشور نیز گوشه چشمی داشته باشد.

دوئل چین و آمریکا برای سیطره بر آسیا

همانطور که اشاره شد بودجه نظامی پکن برای سال 2012 به 110 میلیارد دلار افزایش می یابد اما هنوز با بودجه نظامی 178 میلیارد و 800 میلیون دلاری واشنگتن فاصله زیادی دارد . چین و امریکا دو رقیب جدی در دنیای امروز محسوب می شوند و صرف نظر از تنشهای اقتصادی موجود میان دو کشور وجود مواردی چون تحریم ایران، موضوع سوریه، هراس امریکا از توان نظامی چین و استراتژی جدید آمریکا برای آسیا که با هدف مهار پکن برنامه ریزی شده مواردی هستند که موجب شده تا دو کشور در مقابل هم بایستند.

رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی استراتژی جدید نظامی این کشور را تشریح کرد، راهبردی که بر اساس آن ایالات متحده پس از این توجه اصلی خود را در آسیا متمرکز می کند و این یعنی آنکه یانکی ها در اندیشه شکار اژدهای زرد هستند.

"باراک اوباما" با حضور در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به طور رسمی سند راهبرد دفاعی این کشور را منتشر کرد؛ خط مشی‌ ای که برپایه آن ایالات متحده باید توانایی خود را برای پیروزی در یک جنگ حفظ کند و همزمان این ظرفیت را داشته باشد تا مانع رسیدن دشمن به اهداف خود در یک منازعه دوم شود. تاکید بر حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در آسیا، به دلیل افزایش توان نظامی جمهوری خلق چین در منطقه شرق آسیاست. هر چند آمریکا پیشتر و در سالهای اخیر در گزارش های متعدد نسبت به افزایش توان نظامی چین ابراز نگرانی کرده بود اما این برای اولین بار است که برای کنترل اژدهای زرد بصورت شفاف و بی پرده وارد عمل شده و استراتژی نظامی خود را با هدف کنترل آن ترسیم کرده است.

نگرانی چند ساله آمریکا



آمریکا در سالهای اخیر گزارش های متعددی درباره توان نظامی چین منتشر و درباره آن ابراز نگرانی کرده بود. برای مثال وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی هدفمند از توسعه ارتش چین خبر داده و اعلام کرد: پکن به بهانه مقابله با تایوان در حال آماده کردن ارتشی است که توانایی حمله به آسیا تا گوام (غرب اقیانوس آرام) را داشته باشد.



پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا اعلام می کند: ارتش چین سرمایه گذاری در بخش های سلاح هسته ای، موشک های دوربرد، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را افزایش داده است. به گزارش وزارت دفاع آمریکا، توازن قوا در شرق آسیا هم اکنون در حال تغییر و بر اساس میل چین است.



در این گزارش آمده است: افزایش توان نظامی چین در قبال تایوان به رغم بهبود روابط پکن با این کشور هنوز فروکش نکرده و چین هم اکنون نظاره گر پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد موجود برای تائید آن قصد ساخت موشک های دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشند.



همانطور که مشاهده می شود چین و آمریکا به واقع به یکدیگر به چشم رقیب و بلکه شاید هم دشمن نگاه می کنند و از همین رو از هر فرصت ممکن برای برتری جستن به یکدیگر استفاده می کنند.

جنگ سرد پکن و واشنگتن و تاثیر آن بر آسیا

همانطور که اشاره شد کشورهایی چون ژاپن، کره، و هند از متحدان اصلی آمریکا در نزدیکی مرزهای چین محسوب می شوند و رقابت پکن با هر یک از این کشورها و آرزوی واشنگتن برای مهار اقتصادی چین، در اتخاذ رویکردهای نظامی آمریکا بی تاثیر نیستند.

افزایش بودجه نظامی چین و نگرانی های آمریکا نسبت به آن بدون شک در برنامه های نظامی دیگر کشورهای آسیایی بویژه کره و ژاپن تاثیر می گذارد و این دو کشور را بطور ناخودآگاه به سمت رقابت نظامی با چین سوق می دهد رویکردی که آسیا را درگیر مسابقه تسلیحاتی می کند برنامه ای که پیش از همه به نفع آمریکست زیرا به دلیل محتاج بودن همپیمانان واشنگتن به صنایع نظامی ایالات متحده، شدت گرفتن مسابقه تسلیحاتی در آسیا یک خبر خوب برای آمریکا بوده و این کشور را از وضعیت اسفبار اقتصادی نجات می دهد.

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