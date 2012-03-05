باغی از انفاق با برنامه تمثیل های قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "تمثیل های قرآنی " روز پنجشنبه 18 اسفند ماه با حضور کارشناسی ابوالفضل رضایی و احمد خاتمی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی به برسی نکات تشبیهی و تمثیلی آیه 265سوره بقره و شرح منظوم آیه 27 زمر می پردازد.

در آیه 265 سوره مبارکه بقره آمده است: "و حکایت آنان که اموال خود را به طلب رضای خدا و استواری دادن به دلهای خویش انفاق می‏کنند، عملشان مانند باغی است بر بالای تپه‏ای، که رگباری به آن رسد ، و دو برابر ثمر داده باشد و اگر رگبار نرسیده به جایش باران ملایمی رسیده، خدا به آنچه می‏کنید بینا است."

باید توجه داشت که به کارگیری تمثیل‏ها در قرآن متداول است و با توجه به گروه‏های انسانی به صورت نیک و بد آورده می‏شود. بیان تمثیل از سویی موجب فهمِ بهتر مطلب می‏شود و هم موجب شور انگیزی انسان در پی‏گیری پیام می‏گردد. به عبارت دیگر، در تمثیل، مطالب و حقایق در قالب هنر ریخته می‏شود تا اثرش ماندگار شود.

تشبیه اموالی که برای خدا انفاق می شود به باغ که خداوند در آیه 265 سوره بقره می فرمایند: و (کار) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت (ملکات انسانی در) روح خود انفاق می کند . همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد و باران های درشت به آن برسد (و از هوای آزاد و نور آفتاب به حدکافی بهره گیرد) و میوه خود را دوچندان دهد (که همیشه شاداب و باطراوت است) و اگر باران درشت به آن نرسد، بارانی نرم به آن می رسد و خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست.

خداوند در این آیه کار کسانی را که اموال خود را برای رضای خدا انفاق می کنند ، به باغی تشبیه کرده است که در نقطه ای مرتفع واقع بوده که ضمن برخورداری از بارانهای درشت ،میوه خود را نیز چند برابر می دهد. برنامه تمثیل های قرآنی کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که سردبیری آن برعهده شفیقه مافی است و تهیه کنندگی آن را منیژه جوادی انجام می دهد.

شنوندگان رادیو قرآن می توانند این برنامه را روز پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 15:30 بر روی موج اف ام ردیف 100بشنوند.