توسعه کشورهای اسلامی در گرو تعامل نهادهای علمی و دینی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در پیامی به همایش حوزه و دانشگاه در عراق آورده است: سعادت، کمال، توسعه و رشد کشورهای اسلامی در گرو تعامل و تعاطی و هماهنگی نهادهای علمی و دینی آنهاست، زیرا همه شئون هر جامعهای تحت تأثیر طبقات فرهیخته و قشرهای علمی و نخبه آن قرار دارد و همبستگی نخبگان، بر پویایی و شکوفایی و انسجام آن جامعه پرتو میافکند.
وی افزوده است: در جوامع اسلامی، اکنون عالمان دین و دانشوران علوم دیگر حضور و نفوذ دارند و این طبقات ممتاز و نخبه، سرنوشت و مقدرات این جوامع را رقم میزنند و وحدت و تفرق و تعامل و تنازع آنان بر همه طبقات جامعه و همه ساحات زندگی اجتماعی سایه میافکند؛ از این رو، وظیفه حوزه و دانشگاه و همه عالمان و اندیشمندان، اهتمام به این اصل راهبردی و اصولی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه در بخش دیگری از پیامش تصریح کرده است: در عصر تمدن اسلامی، همه علوم و دانشها با پارادایم دینی و زیر گفتمان الهی اداره میشدند، ولی در گفتمان تمدن معاصر غربی، دانشها از اصل الهی و گفتمان معنوی و انسانی فاصله گرفتند و دچار تفرق و نابسامانی شدند و به ویژه علوم انسانی و اجتماعی جدید در بستر نگاهی مادی رشد یافت و از نگاه آسمانی جدا شد.
ضمن تجلیل از میراث بشری و دستآوردهای علمی و با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از این تجربه بشری، جهان اسلام باید درصدد بازسازی این علوم و مبتنیسازی آن براساس منطق اسلامی و معارف وحیانی برآید و شالوده تمدن جدید اسلامی را براساس علم و دانش بریزد و پیشگام در رشد علمی و ارائه مدلی جدید از دانشهای منطبق بر ایدههای اسلامی و معطوف به نیازهای عمیق بشر به سعادت و عدالت شود.
وی در این پیام آورده است: با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش بیداری اسلامی و موج معنویتخواهی انسان معاصر، که در پی سرخوردگی از علم بیخدا و روشن شدن بطلان فلسفههای دینستیزی مانند پوزیتیویسم و فروپاشی نظامهای دینستیزی از جمله نظام کمونیسم به راه افتاده بود، شدتی باورنکردنی به خود گرفته و زمینه را برای پالایش علوم انسانی فراهم کرده است و این حقیقت، وظیفه عالمان و فعالان این عرصه را سنگینتر کرده است و در زمینه نظامات اسلامی باید کارهای بزرگی انجام شود و فعالیتهای بزرگ شخصیتهایی مانند «شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر» باید استمرار یابد.
حجت الاسلام اعرافی در خاتمه این پیام تاکید کرده است: عراق با بهرهمندی از درخت تنومند حوزه نجف و دیگر حوزههای علمیه، میراث بیبدیلی دارد و مفاخر بیشمار حوزههای نجف و دستآوردهای کمنظیر آن، درخششی ویژه به عراق میدهد که کمتر کشور اسلامی از آن بهرهمند است و در کنار آن، دانشگاههای مهم و موفق آن بر شکوه علمی عراق میافزاید.
امید است این نشست بزرگ آغازی مبارک برای وحدت و ارتباط این دو نهاد بزرگ علمی باشد و عراق جدید از پیشگامان در احیای تمدن جدید اسلامی و همبستگی و مقاومت امت اسلامی در برابر استکبار جهانی باشد و تجربههای ایران اسلامی در همة زمینهها از آن کشور دوست عراق و همة امت اسلام با همه اقوام و مذاهب آن است.
حجت الاسلام اعرافی:
توسعه کشورهای اسلامی در گرو تعامل نهادهای علمی و دینی آنهاست
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه تاکید کرد: سعادت، کمال، توسعه و رشد کشورهای اسلامی در گرو تعامل و تعاطی و هماهنگی نهادهای علمی و دینی آنهاست.
