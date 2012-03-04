عملیات نجات 9 فروند شناور در آبهای هرمزگان/ 39 نفر از مرگ گریختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: طی روزهای گذشته با اقدام به موقع گروه امداد و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تعداد 9 فروند کشتی و شناور صیادی و تفریحی که در آبهای خلیج فارس و سواحل هرمزگان دچارحادثه شده بودند نجات یافتند.

صفایی افزود: طی 20 روز گذشته تعداد 9 فروند کشتی وشناور صیادی و تفریحی که براثر شرایط نامساعد جوی، نقص فنی و یا آتش سوزی در دریا اعلام اضطرار کرده بودند با اعزام شناورهای ناجی و سیستمهای امداد و نجات و با همکاری یگانهای دریایی نجات یافته وسرنشینان آنها به ساحل منتقل شدند.

وی بیان کرد: همچنین در این دوره با اعزام تیم های پزشکی بیش از 5 نفر از مصدومین و خدمه بیمار شناورها مداوا و به مراکز درمانی بندرعباس اعزام شدند.

صفایی در ادامه با اشاره به ساماندهی سفرهای دریایی در نوروز 91 گفت: درطرح ساماندهی سفرهای دریایی نوروز 91 مرکز هماهنگی و جستجو و نجات دریایی با استقرار شش فروند ناجی ویک بالگرد در مسیرهای تردد مسافرین نوروزی و هماهنگی برای استفاده بموقع از 8 فروند شناور گلف نیروی انتظامی و تیم غواص سازمان آتش نشانی تمهیدات لازم را برای پیشگیری، کنترل و مقابله با سوانح دریایی بکار گرفته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: در این طرح مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بصورت 24 ساعته آماده عملیات خواهد بود و برای مواقع ضروری با نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز هماهنگی لازم به عمل آمده است.

صفایی اظهارداشت: بازدید از وضعیت زیر آبی شناورها اعزام بازرسین برای انجام بازدیدهای ایمنی از قبیل بازرسی شناور ، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و مدارک شایستگی خدمه شناورها، اخذتعهد از فرماندری های شناورهای مسافری برای اجرای دقیق نکات ایمنی در طول سفر دریایی، ارائه لیست شناورهای دارای قابلیت حمل مسافر به تعاونی لنجداران و قایقرانان و نیروی انتظامی، ایجاد سیستمهای ارتباط رادیویی، ارسال پیام هواشناسی به تعداد دو بار در روز برای شناورها، شرکتهای کشتی رانی و تعاونیها و ارائه برشورهای چگونگی مقابله با حوادث و سوانح دریایی و اعلام هشدارهای ایمنی از طریق رسانه های ارتباط جمعی از دیگر اقداماتی است که به منظور کاهش سوانح دریایی صورت گرفته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از مسافرین دریایی خواست تنها از بنادر مجاز و در شرایط مساعد جوی مسافرت کنند و با رعایت توصیه ها و هشدارهای ایمنی دریایی و جدی گرفتن توصیه های مسئولان بنادر و ملوانان شناورها سفری ایمن و دلپذیر داشته باشند.