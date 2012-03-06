45 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی

روح الله سنابادی درگفتگو با مهر افزود: در سال 89 میزان یارانه ای که برای این امر تخصیص داده شده بود بالغ بر 11 میلیارد تومان بود که در سال 90 با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، این مبلغ به 50 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی گفت: در سال 89 ، مبلغ 17 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار شرکتها قرار گرفت که نهایتاً تاکنون منجر به تجهیز 170 شرکت خدمات فنی مهندسی در 8 استان کشور شده است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه در سال 90 باید تمام کشور زیر پوشش این طرح قرار گیرد، گفت: از مبلغ 50 میلیارد تومان یارانه تخصیص داده شده، 25 میلیارد آن در اختیار ما قرار داده شده است که پیش بینی می شود 45 میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای تجهیز سایر شرکتهایی که در سال 89 تحت پوشش قرار نگرفته اند، در اختیارمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد جدیدی که در مرکز توسعه مکانیزاسیون طبق برنامه پنجم توسعه دنبال می شود، برنامه ریزی است، گفت: معاونت امور تولیدات گیاهی در وزارت جهاد کشاورزی 3 محور عمده را پیگیری می کند که کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت گلخانه ها، توسعه اصلاح و نوسازی باغات همچنین الگوی توسعه مکانیزاسیون استانی را در بر می گیرد.

سنابادی با بیان این مطلب که در این مرکز بنا داریم از طریق تأمین و تجهیز شرکتهای موجود در شبکه مکانیزاسیون با هدف جذب فارغ التحصیلان بخش کشاورزی خدمات رسانی را تسهیل کنیم، افزود: یکی از عمده برنامه ها تجهیز شرکتهای موجود در شبکه مکانیزاسیون است که شرکتهای خدمات فنی مهندسی، مشاوره ای و شرکتهای موجود در اتحادیه های تعاونی های تولیدی و واحدهای مکانیزاسیون وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استانها را تجهیز کنیم.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی گفت: ایجاد شرکتهای بیشتر با موضوع خدمات رسانی را با هدف تسهیل در امر مکانیزاسیون و کاهش هزینه های عملیاتی بخش کشاورزی را بر همین اساس دنبال می کنیم.