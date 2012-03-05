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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

تباشیر خبر داد:

300 هزار اصله نهال در کهگیلویه و بویراحمد کاشته می شود

300 هزار اصله نهال در کهگیلویه و بویراحمد کاشته می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از کاشت بیش از 300 هزار اصله نهال در سطح استان به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد.

کریم تباشیر به خبرنگار مهر گفت: این نهالها از گونه های لوزی و پهن برگ شامل زبان گنجشک، آقاقیا، سرو و کاج هستند که در مناطق مستعد وسردسیری استان غرس می شوند.

وی افزود: 150هزار اصله نهال از این گونه ها به صورت رایگان در بین مردم و کشاورزان استان برای کاشت توزیع می شود.

تباشیر بیان کرد: بهره برداری ازچهار پروژه آبخیزداری، بیولوژیکی و مدیریتی با حجم عملیات 550 هکتار و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و پانصد میلیون از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در این استان است.

وی اظهار داشت: 20 درصد از پنج میلیون هکتار جنگلهای حوزه زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

مدیر کل منابع طبیعی استان تصریح کرد: جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد هشت درصد سهم جنگلهای کشور را به خود اختصاص داده است و سرانه جنگل در این استان1.7هکتار است که می توان گفت سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد 8.5 برابر کشور و دو برابر دنیا است.

تباشیر یادآور شد: از یک هزار و 200گونه گیاهی و دارویی در این استان، 470 گونه بومی کهگیلویه و بویراحمد است.

کد مطلب 1552000

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