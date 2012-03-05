۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۱

معاون المعلم تاکید کرد؛

حمایت مالی و تسلیحاتی ترکیه از تروریستها در سوریه

معاون وزیر امور خارجه سوریه ضمن درخواست از آنکارا برای تغییر مواضعش در قبال دمشق هدف غربی ها، ترکیه و رژیمهای عربی همسو را به قدرت رساندن گروههای افراطی در کشورش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "فیصل المقداد" هدف غربی ها و برخی رژیمهای عربی از اقدامات خصمانه علیه سوریه را به قدرت رساندن گروههای افراطی در سوریه دانست و گفت : آنها اگر بتوانند در سوریه موفق شوند، می توانند در جنوب و جنوب شرق آسیا نیز مسلط شوند، اما اگر به موفقیتی در سوریه دست پیدا نکنند در دیگر کشورها نیز ره به جایی نمی برند.

المقداد ضمن خصمانه توصیف کردن مواضع ترکیه در قبال کشورش بیان کرد: اقدامات ترکیه در راستای حمایت از تروریستهاست و باید متوقف شود.

وی افزود: ترکیه هم اکنون میزبان رهبران آنچه ارتش آزاد و شورای ملی خوانده می شود، است و از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می کند.

