فیبرنوری و زیرساخت ها البرز نیازمند توجه است/52 میلیارد تومان مالیات فرودگاه پیام

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح فیبرنوری و همچنین فراهم کردن زیرساخت های طرح های فناوری اطلاعات در استان البرز نیازمند پیگیری مجدانه است.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان البرز در خصوص فناوری اطلاعات بوده است به فیبرنوری و زیرساخت های استان البرز باید توجه بیشتری صورت گیرد.

استاندار البرز افزود: در حال حاضر این مصوبات عملی شده است ولی متاسفانه هنوز در این زمینه مشکلاتی نیز داریم.



فرودگاه پیام ظرفیت خوبی برای استان البرز است



وی با اشاره به اینکه فرودگاه پیام ظرفیت و پتانسیل خوب برای استان البرز است، اضافه کرد: این فرودگاه دارای 6 هزار هکتار زمین است که تنها فرودگاه باری کشور محسوب می شود.



استاندار البرز اظهار داشت: مالیات دریافت شده این فرودگاه طی سال جاری 52 میلیارد تومان بوده است.



فرهادی تاکید کرد: در این فرودگاه باید خدمات مناسبی ایجاد و ارائه شود، حصر و محصور آن باید انجام شود که در سفر چهارم هیئت دولت پیگیری خواهد شد.



وی ادامه داد: 70 هزار نفر زائر از استان البرز به زیارت خانه خدا می روند بنابراین می توانیم از فرودگاه پیام استفاده کنیم و باری از دوش فرودگاه مهرآباد بر داریم.