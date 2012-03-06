علی زارعان، مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو درباره برنامههای جدید این گروه در سال آینده به خبرنگار مهر گفت: به دنبال راهاندازی یک طرح جدید هستیم که مطمئنم برای بچهها مفید خواهد بود و میتوانند نهایت استفاده را از آن ببرنند.
وی در ادامه افزود: از اردیبهشت ماه سال آینده برنامه جدیدی با عنوان "فلسفه برای کودکان" را پخش میکنیم. این برنامه به تهیهکنندگی بیژن شکرریز در 104 قسمت هفت دقیقهای تهیه میشود. در حال حاضر برنامه "فلسفه برای کودکان" مراحل نگارش را سپری میکند.
مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو با اشاره به آموزش فلسفه به کودکان گفت: در دنیا فصل جدیدی به نام فلسفه برای کودکان باز شدهاست که در این فصل روشهای نوین تفکر، خلاقیت و نوآوری به کودکان و خردسالان آموزش داده میشود. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم با طراحی یک برنامه جدید شیوههای تفکر جدید را به کودکان آموزش دهیم.
زارعان یادآور شد: در برنامه "فلسفه برای کودکان" قصد داریم روشهای جدید تفکر خلاق را یاد بدهیم تا آنها بدانند در آینده باید چگونه برای موارد مختلف زندگیشان فکر کنند. در واقع این برنامه به توانمندی فکری کودکان توجه میکند و به آنها آموزش میدهد که چگونه میتوانند از این نوع تفکر بهره ببرند.
وی در پایان اشاره کرد: این گروه برای سال آینده برنامههای متنوعی را برای پخش آماده میکند. امیدوارم مورد توجه کودکان قرار بگیرد.
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