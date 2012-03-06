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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

منابع طبیعی ثروت عمومی/ غفلت از منابع طبیعی آثار منفی فراوان دارد

منابع طبیعی ثروت عمومی/ غفلت از منابع طبیعی آثار منفی فراوان دارد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: منابع طبیعی ثروت عمومی است و غفلت از حفاظت منابع طبیعی برای همه عوارض منفی فراوانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در همایش بزرگداشت هفته منابع طبیعی ظهر سه شنبه در فرهنگسرای امام علی (ع)  در جمع عده ای از مسئولان و کارمندان اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی و جمعی از محیط بانان و همیاران طبیعت اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ماست زیرا این منابع سرمایه و ثروت ملی هستند و توجه به منابع طبیعی هم از طرف شهروندان هم از طرف دولت باید صورت پذیرد.
 
وی افزود:حفاظت از جنگلها،مراتع، آبهای روان سلامت جسم و روح و روان عموم را به همراه خواهد داشت و توسعه فضای سبز به دلیل تولید اکسیژن  برای سلامتی انسانها کاراست.
 
حدادی تصریح کرد: اکنون  هر چند ممکن است برخی افراد زمینهای منابع طبیعی را گاهی به طور قانونی گرفته اند و با عناوین مختلف از این زمینها استفاده نامشروع کرده اند که این استفاده از منابع طبیعی به ضرر این منابع و موجب تخریب آنها شده است.
 
وی بیان کرد: بیش از 16 هزار و 200 هکتار باغات داریم وبهترین آب و هوا را در منطقه داریم که اگر آمایش سرزمینی درست و هدفدار انجام شود از این ثروت های ملی به خوبی می شود استفاده می کرد.
 
فرماندار ساوجبلاغ تاکید کرد: مبارزه با متصرفان منابع طبیعی چه عدوانی چه تصرف با اهداف خاص که همه باید از نظر حقوقی پیگیری کنند و نسبت به نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشند.
 
حدادی اضافه کرد: ایجاد درختکاری و جنگلکاری و حفظ منابع طبیعی در راستای ایجاد هوای پاک، زمین پاک، مردم خوب می توانند در  حفظ و حراست از سرزمین منابع طبیعی تلاش کنند.
 
وی در پایان از شهرداریها خواست با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به کاشت درخت در بلوارها و حاشیه پیاده روها بپردازند تا همه از هوایی  پاک بهره ببرند.
 


 

کد مطلب 1553591

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