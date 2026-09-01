سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های جامع امنیت محله‌محور، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و تشدید مقابله با قاچاق کالا و حمل غیرمجاز فرآورده‌های سلامت‌محور، ماموران انتظامی این فرماندهی کنترل هدفمند خودروهای عبوری در شریان‌های اصلی شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران حین پایش ترددها به یک دستگاه کامیونت یخچال‌دار مشکوک شده و با استفاده از علائم هشداردهنده، خودروی مذکور را جهت بررسی دقیق‌تر و احراز مدارک قانونی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت تصریح کرد: در بازرسی فنی و دقیق از قسمت بار این خودرو، ۳ تن انواع ماهی غیربهداشتی و خارج از شبکه توزیع قانونی کشف شد که طبق ارزیابی کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی این محموله بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سپهوند با اشاره به نبود مدارک حمل و تاییدیه‌های دامپزشکی خاطرنشان کرد: این محموله بدون طی فرآیندهای قانونی، بهداشتی و ضوابط قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی بارگیری شده بود که در این رابطه خودرو توقیف، راننده خاطی پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و محموله مکشوفه نیز برای تعیین‌تکلیف نهایی در اختیار کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان قرار گرفت.

وی با هشدار نسبت به عواقب سوء استفاده افراد سودجو از سبد غذایی جامعه تاکید کرد: امنیت غذایی شهروندان خط قرمز پلیس است؛ جابه‌جایی و عرضه فرآورده‌های خام دامی و فسادپذیر بدون تاییدیه بهداشتی علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی جامعه به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی بویین‌میاندشت در پایان یادآور شد: پلیس با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و نظارتی، با هرگونه سودجویی و تخلف که امنیت و سلامت عمومی را نشانه برود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه نگهداری یا حمل اقلام غیربهداشتی، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.