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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

توقیف ۳ تن ماهی غیربهداشتی در بویین‌میاندشت؛ ارزش محموله ۹ میلیارد بود

توقیف ۳ تن ماهی غیربهداشتی در بویین‌میاندشت؛ ارزش محموله ۹ میلیارد بود

اصفهان—فرمانده انتظامی بویین‌میاندشت از توقیف یک دستگاه کامیونت یخچال‌دار حامل ۳تن ماهی فاقد مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای به ارزش بیش از ۹میلیاردریال در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های جامع امنیت محله‌محور، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و تشدید مقابله با قاچاق کالا و حمل غیرمجاز فرآورده‌های سلامت‌محور، ماموران انتظامی این فرماندهی کنترل هدفمند خودروهای عبوری در شریان‌های اصلی شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران حین پایش ترددها به یک دستگاه کامیونت یخچال‌دار مشکوک شده و با استفاده از علائم هشداردهنده، خودروی مذکور را جهت بررسی دقیق‌تر و احراز مدارک قانونی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت تصریح کرد: در بازرسی فنی و دقیق از قسمت بار این خودرو، ۳ تن انواع ماهی غیربهداشتی و خارج از شبکه توزیع قانونی کشف شد که طبق ارزیابی کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی این محموله بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سپهوند با اشاره به نبود مدارک حمل و تاییدیه‌های دامپزشکی خاطرنشان کرد: این محموله بدون طی فرآیندهای قانونی، بهداشتی و ضوابط قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی بارگیری شده بود که در این رابطه خودرو توقیف، راننده خاطی پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و محموله مکشوفه نیز برای تعیین‌تکلیف نهایی در اختیار کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان قرار گرفت.

وی با هشدار نسبت به عواقب سوء استفاده افراد سودجو از سبد غذایی جامعه تاکید کرد: امنیت غذایی شهروندان خط قرمز پلیس است؛ جابه‌جایی و عرضه فرآورده‌های خام دامی و فسادپذیر بدون تاییدیه بهداشتی علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی جامعه به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی بویین‌میاندشت در پایان یادآور شد: پلیس با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و نظارتی، با هرگونه سودجویی و تخلف که امنیت و سلامت عمومی را نشانه برود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه نگهداری یا حمل اقلام غیربهداشتی، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6933960

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