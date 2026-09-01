محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، روند کاهش دما بین دو تا چهار درجه‌ای همچنان مورد انتظار است و از روز شنبه، تغییرات دما به صورت نوسانات یک تا دو درجه‌ای خواهد بود.

وی درباره شرایط جوی روزهای آتی افزود: تا اواسط روز پنجشنبه، پدیده غالب در نیمه‌های غربی، جنوبی و بخش‌های مرکزی استان، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که این امر منجر به برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق می‌شود. همچنین در این ایام، موج‌های دریا در شمال خلیج فارس نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به تغییر وضعیت رطوبت تصریح کرد: از اواسط روز پنجشنبه، با استقرار جریانات جنوبی، میزان رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی، ساحلی، مرکزی و تا حدودی غربی استان به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

سبزه زاری در پایان با گزارش وضعیت دمایی شبانه روز گذشته یادآور شد: امیدیه و آغاجاری با دمای ۴۹.۴ و ۲۰.۴ درجه سانتی‌گراد، به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین در اهواز، بیشینه دما ۴۶.۵ و کمینه دما ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.