ادبی: ایرانیت و اسلامیت ما از هم جدا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت شاهنامه‌پژوهان برجسته کشور و جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ سه‌شنبه شب 16 اسفند با حضور شاهنامه‌پژوهان و محققان کشور در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در این برنامه گفت: در اردیبهشت‌ ماه امسال برنامه بزرگداشتی برای بزرگانی که در سال 89 درگذشتند، در انجمن آثار و مفاخر برگزار کردیم که خانواده زنده‌یاد افشار هم در آن برنامه حضور داشتند. خوشحالم که خانواده افشار امروز هم در این برنامه حضور دارند.

وی افزود: فردوسی یعنی ایران بزرگ. فردوسی یعنی ایران پارسی. فردوسی یعنی ایرانی که مملو از تدین و عقیده است. ایرانیان در دین زرشت به آتشی معتقدند که خودسوز است و با بنیان خودش می‌سوزد. آن‌ها به آتش احترام می‌گذارند و ستایشگرش هستند نه این که پرستنده آن بوده باشند. از این بابت ایرانیان همیشه در فضای فرهنگ، اهل تدین بوده‌اند، اما موضوع مهم آسیب‌شناسی فردوسی دیروز و فردوسی پژوهی در روزگار امروز است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: یک بار از استاد کزازی پرسیدم که آیا شما در خانه هم همین‌طور که در محافل صحبت می‌کنید، سخن می‌گویید؟ ایشان پاسخ مثبت دادند. درست هم همین است. ضیاء موحد در کتابش درباره سعدی می‌گوید که زبانی که ما به آن تکلم می‌کنیم از زمان سعدی برایمان به یادگار مانده است. واقعیت این است که این زبان فارسی را ما از سال‌ها پیش، از زمان فردوسی به ارث برده‌ایم، اما مهم این است که امروز، مردم و جوانان ما به این زبان فارسی توجه می‌‌کنند یا خیر.

ادبی در ادامه گفت: برخی فکر می‌کنند که زبان حماسه فقط زبان جنگ و شور است، اما حماسه زبان زندگی مردم هم هست. یکی از موازین مهم زندگی ایرانی، حماسی زندگی کردن است. یعنی آن سبک زندگی که در این روزگار وجود دارد و مردم با وجود مشکلات زیاد، زندگی می‌کنند. بنابراین فردوسی شاعر امروز هم هست و زبانش هم زبان امروزی است. سبک زندگی امروز ایرانی هم نیاز به فردوسی دارد. حکایت امروز ما زیستن براساس فرهنگ ایرانیت و اسلامیت خودمان است. پس زبان فردوسی با سبک امروزی زندگی ایرانی اسلامی ما هماهنگ است. من به این موضوع در بزرگداشت حافظ هم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اشاره کردم و گفتم که ما امروز به زبانی نیاز داریم که حافظ را هم برای ما ساده کند.

وی گفت: امروز چند کتاب مانند «365 روز با فردوسی» وجود دارد که نیاز شیوه نوین زندگی امروز ماست؟ اگر قرار است امروز بزرگانمان را پاس بداریم به این دلیل است که با گذشته ارتباط داشته باشیم و چه خوب است که کتاب‌هایی مانند «365 روز با فردوسی» در اختیار دانش‌آموزان قرار بگیرد. توجه و آسیب‌شناسی این موضوع بسیار مهم است که فرهنگ ایرانی اسلامی ما چگونه می‌تواند در زندگی امروز ما و جوانانمان پیاده شود. امیدوارم به سنت‌ها و فرهنگ اصیل‌مان رجوع کنیم و توجه کنیم که ایرانیت ما از اسلامیت ما جدا نیست و زندگی ما در گرو پرچم سه رنگ ایران است.