برنامه «صبح امید» از ویژگی های جامعه مهدوی می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «صبح امید» با حضور حجت الاسلام والمسلمین منصور باقربیگ به عنوان کارشناس برنامه ویژگی های جامعه مهدوی بیان می شود.

امنیت و آرامش در عصر و جامعه مهدوی، اندیشه های انسانی، فضیلت و اخلاق از بحث های مورد بررسی در این برنامه است.

لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درخصوص قرآن و نقش انسان در بسترسازی جامعه مهدوی نکاتی را مطرح می کند.

گفتنی است، این برنامه به طور تلفیقی از بخش‌های گزارش، آیتم‌های مداحی و ملودی و کارشناسی تشکیل شده است.

صبح امید کاری از گروه قرآن و تفسیر است که جمعه ها از ساعت 9 صبح تا 11 به تهیه ‌کنندگی محبوبه کلانتر و سردبیری هادی ربیعی از رادیو قرآن پخش می‌شود.