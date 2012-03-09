نگارش فیلمنامه مجموعه "خواجه نصیر الدین طوسی" خرداد آغاز می شود

حامد عنقا در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون مشغول تحقیقات برای نگارش فیلمنامه این فیلم هستم و با برنامه ریزی های انجام شده خرداد ماه نگارش فیلمنامه آغاز می شود.

وی افزود: همانطور که می دانید محمد حسین لطیفی کارگردان این مجموعه است و دکتر علی اکبر ولایتی مشاور تاریخی پروژه "خواجه نصیر الدین طوسی" است. همچنین درصدد هستیم در صورت موافقت حسن بشکوفه، وی به عنوان تهیه کننده در این کار حضور داشته باشد.

این سومین همکاری عنقا و لطیفی بعد از مجموعه تلویزیونی "نردبام آسمان" و "قلب یخی" است. همچنین حسن بشکوفه نیز ساخت سریال موفق "مدار صفر درجه" را به کارگردانی حسن فتحی در کارنامه خود دارد. امسال نیز فیلم "راه آبی ابریشم" به تهیه کنندگی وی اکران عمومی شد.