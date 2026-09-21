دفاع مقدس گنجینه ای از معارف و ارزش ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس، با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هرکس دلش با دفاع مقدس باشد، در ثواب آن حماسه بزرگ شریک است.
وی با بیان اینکه حفظ سرمایههای ارزشمند انقلاب و دفاع مقدس از بهدست آوردن آنها مهمتر است، افزود: یکی از راههای زنده نگه داشتن حماسه دفاع مقدس، فراموش نکردن آن و تبیین ابعاد مختلف این حماسه برای نسلهای جدید است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نامگذاری هفتهای به عنوان هفته دفاع مقدس و اجرای برنامههای مختلف در این ایام، این اقدامات را در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان مؤثر دانست و بر ضرورت تقویت برنامههای معرفتی تأکید کرد.
وی خواستار ورود مفاهیم و معارف دفاع مقدس به فرآیند آموزش در مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه شد و گفت: معلمان، فرهنگیان و استادان دانشگاه میتوانند با بیان خاطرات و واقعیتهای دوران دفاع مقدس، نسل جوان را با ابعاد این حماسه آشنا کنند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین حضور جانبازان، آزادگان و رزمندگان در مدارس و دانشگاهها و روایت مستقیم خاطرات دوران دفاع مقدس را اقدامی مؤثر در انتقال تجربهها به نسل جدید عنوان کرد.
وی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا را ضروری دانست و افزود: تجلیل از آفرینندگان یک حماسه در واقع تجلیل از خود آن حماسه و ارزشهایی است که برای آن ایثار شده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به لایههای معرفتی دفاع مقدس، گفت: باید بررسی شود که شهیدان برای چه اهدافی جان خود را فدا کردند و چه آرمانهایی آنان را به میدان دفاع کشاند.
وی مطالعه وصیتنامههای شهدا را یکی از راههای شناخت این اهداف برشمرد و اظهار کرد: وصیتنامههای شهدا گنجینهای ارزشمند هستند و در آنها بر موضوعاتی همچون ولایت، نماز اول وقت، روزه مستحبی، حجاب و عفاف و رعایت حلال تأکید شده است.
امام جمعه ساری با اشاره به آنچه «آه مظلومان» خواند، نسبت به بیتوجهی به ارزشها و آرمانهای انقلاب هشدار داد و گفت: اگر کسی به این انقلاب خیانت کند یا با احکام الهی بازی کند، پیامدهای اعمال خود را خواهد دید.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برگرفته از مکتب اسلام و فتاوای ولی فقیه است، تأکید کرد: با این انقلاب سیاسیبازی نکنید و با آرمانهایی که برای آنها خونهای بسیاری ریخته شده است، برخورد سیاسی و جناحی نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت کشور در شرایط جنگی، از مسئولان و مدیرانی که در شرایط دشوار به مردم خدمت میکنند قدردانی کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس نیز مدیریت کشور در شرایط جنگی اهمیت زیادی داشت و تصمیمات مختلف با توجه به مصلحت کشور و شرایط جبهه و جنگ اتخاذ میشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین از رئیسجمهور و مجموعه مدیریتی کشور و استان در زمینه پشتیبانی از دفاع مقدس و مدیریت شرایط جنگی اخیر قدردانی کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان بخشهای سیاسی، اجرایی و دفاعی کشور شد.
وی با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه، یکی از عرصههای مهم امروز را «جنگ فرهنگی» دانست و افزود: در حوزه حیا، عفت و مقابله با بیعفتی، نیازمند وحدت و انسجام هستیم و اگر مجموعههای مختلف هماهنگ نباشند، در این عرصه با آسیب مواجه خواهیم شد.
آیتالله محمدی لائینی در این دیدار همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه، سالروز وفات حضرت معصومه (س) را تسلیت گفت و بر ضرورت تداوم راه شهدا و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
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