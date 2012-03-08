18 هزار مورد نظارت از واحدهای صنفی انجام گرفت

محمد کاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: در راستای امنیت و آرمش در بازار کنترل و نظارت از واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفته و نظارت ویژه از 11 بهمن ماه تا 15 فرردین ماه به طور جدی انجام خواهد شد .

وی ادامه داد: برای نظارت از واحدهای صنفی 105 مورد گران فروشی ، 16 مورد کم فروشی ، 274 مورد عدم درج قیمت ، 71 مورد عرضه کالای قاچاق ، 104 مورد عدم صدور فاکتور، بوده است .

کاوندی گفت: از این تعداد 633 واحد صنفی فاقد پروانه کسب بودند .

وی در ادامه تاکید کرد: پس از آغاز طرح نظارتی ویژه سه هزار و 800 مورد بازرسی از اصناف مختلف به عمل آمده است که در این راستا 215 فقره پرونده تشکیل شده است.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان ، مهمترین کار اصناف را نظارت بر عدم درج قیمت و فاکتور در واحدهای صنفی یاد کرد .

کاوندی ، به برگزاری نمایشگاه‌های فروش فوق‌العاده در شهرستان زنجان اشاره کرد و گفت: در شهرستان زنجان دو نمایشگاه فروش فوق‌العاده در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود.

وی افزود: نخستین نمایشگاه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین با 186 غرفه و دومین نمایشگاه نیز در سالن زیتون آموزش و پرورش با 100 غرفه برگزار می‌شود.

رئیس مجمع امور صنفی به افزایش قیمت گوشت گوساله درزنجان اشاره کرد و گفت : افزایش گوشت گوساله در استان ناشی از افزایش قیمت دام زنده است.

کاوندی ، به راه‌اندازی سامانه رسیدگی به تخلفات اصناف اشاره کرد و افزود : مردم در صورت مشاهده تخلف در اصناف متخلف می‌توانند با شماره‌ 124 تماس بگیرند.

وی، انجام گشت‌های بازرسی مشترک با تعزیرات حکومتی استان زنجان را از جمله اقدامات مجمع امور صنفی در راستای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در 11 بنر طرح نظارتی برای آ؛گاه سازی مردم در دستور قرار گرفته است .