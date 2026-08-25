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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

بازگشت دیپلمات‌های آمریکا به سفارتخانه‌های خاورمیانه

بازگشت دیپلمات‌های آمریکا به سفارتخانه‌های خاورمیانه

نیویورک تایمز از آمادگی وزارت خارجه آمریکا برای بازگشت دیپلمات‌های این کشور به منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا پس از تخلیه سفارتخانه‌های خاورمیانه در پی جنگ علیه ایران، آماده بازگشت دیپلمات‌ها می‌شود.

نیویورک تایمز روز سه‌شنبه با استناد به یک سند داخلی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که این وزارتخانه در حال آماده شدن برای بازگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌های خاورمیانه است که قبل و در طول جنگ با ایران تخلیه شده بودند.

در این گزارش آمده است که بازگشت افسران سرویس خارجی و کاهش اقدامات اضطراری در مأموریت‌های آمریکا در منطقه می‌تواند از اوایل این هفته آغاز شود.

کد مطلب 6927384

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