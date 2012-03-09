2 هزار و 800 راننده در معرض ضبط گواهینامه

سرهنگ مرتضی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هم اکنون دو هزار و 865 راننده بین 25 تا 29 نمره منفی دارند که با ارتکاب تخلفات دارای نمره منفی مانند سرقت یا سبقت غیرمجاز نمره آنها به 30 رسیده و گواهینامه شان برای مدت سه ماه از سوی پلیس توقیف می شود.

وی ادامه داد: سیصد و 96 راننده هم اکنون دارای 29 نمره منفی،چهارصد و 85 راننده 28 نمره منفی و یکصد و 19 نفر نیز دارای 27 نمره منفی هستند. این در حالی است که هفتصد و 45 راننده دارای 26 نمره و 903 نفر نیز دارای 25 نمره منفی هستند.

دهقانی افزود: این رانندگان درصورتی که تا 6 ماه مرتکب تخلفات حادثه ساز و دارای نمره منفی نشوند به صورت خودکار نمرات منفی آنها صفر و از سیستم پاک می شود.

رئیس پلیس اجرائیات راهور با اعلام اینکه همزمان با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی تا کنون گواهینامه سه هزار و 820 راننده متخلف با رسیدن به 30 نمره منفی برای مدت سه ماه توقیف شده است تاکید کرد: برخی از این گواهینامه ها با طی شدن مدت توقیف به رانندگان تحویل و برخی نیز در حال سپری شدن مدت سه ماه توقیف هستند. همچنین رانندگانی که گواهینامه های آنها توقیف شده است باید 400 هزار ریال نیز جریمه پرداخت کنند.

وی گفت: رانندگان برای اطلاع از نمرات منفی خود می توانند شماره گواهینامه را به سامانه پیامکی 30005151 ارسال کنند.

