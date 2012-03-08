34 اکیپ عرضه فرآورده های خام دامی را در اردبیل نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی ظهر پنجشنبه در جلسه ناظران و بازرسان دامپزشکی استان افزود: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در ایام عید نوروز توسط 16 اکیپ ثابت و 18 اکیپ سیار در دو شیفت کاری صبح و عصر صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این طرح در تمامی شهرستانهای استان اردبیل اجرا می شود، اضافه کرد: در طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی تلاش می شود فرآورده های خام دامی سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس مردم قرار گیرد.

صالحی با اشاره به اجرای 22 روزه این طرح تصریح کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در ایام عید نوروز از 22 اسفند در سراسر استان شروع و تا 15 فروردین ماه سال ادامه خواهد داشت.

این مسئول با بیان اینکه در ایام خاصی از سال مانند روزهای پایانی سال تقاضای فرآورده های پروتئینی از سوی مردم افزایش می یابد، گفت: در اجرای این طرح کارشناسان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی در قالب اکیپهای سیار ویژه و با تردد در سطح شهر بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت می کنند.

وی سردخانه های مواد پروتئینی، خودروهای حمل فرآورده های دامی، کشتارگاه های دام و طیور، کارگاههای تولید، بسته بندی و عرضه فرآورده های خام دامی از قبیل قصابیها، مرغ فروشیها، ماهی فروشیها، فروشگاه های زنجیره ای و... را از دیگر حوزه های نظارتی برشمرد.

صالحی با تاکید بر برخورد شدید با متخلفان حوزه سلامت و امنیت غذایی یادآور شد: شهروندان فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز عرضه و فروش مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در هنگام خرید به تاریخ تولید، تاریخ انقضا، کد بهداشتی دامپزشکی در روی محصولات توجه کرده و در خرید گوشت قرمز حتما به مهر بهداشتی دامپزشکی بر روی لاشه ها در قصابیها و مراکز عرضه توجه کنند.

