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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۸

اکبرزاده اذعان داشت:

عرضه کالا در نمایشگاههای فصلی با تخفیف کمتر از 20 درصد به نفع مردم نیست

عرضه کالا در نمایشگاههای فصلی با تخفیف کمتر از 20 درصد به نفع مردم نیست

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل گفت: عرضه کالاها در نمایشگاههای فصلی با تخفیف کمتر از 20 درصد به نفع مردم نخواهد بود.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه کالاها و محصولات تولیدی در نمایشگاه های فصلی در صورتی که کمتر از 20 درصد تخفیف به مصرف کنندگان عرضه کند به نفع آنان نخواهد بود.

وی افزود: قالب عمده خریداران نمایشگاه های فصلی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند و از این رو قیمت محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه ها باید قیمت بازاری تفاوت داشته باشد.

وی افزود: اگر هدف عمده نمایشگاه پاییز کاهش قیمت پایین و ارائه محصولات با کیفیت نباشد، توقع و نیاز مصرف کنندگان تامین نخواهد شد.

فرماندار آمل، بر اعتماد سازی و رقابت سالم در نمایشگاه های فصلی تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان برپایی نمایشگاه باید در این موارد دقت کامل و توجه جدی داشته باشند.

اکبرزاده تصریح کرد: مسئولان برپایی نمایشگاه باید به دقت برنامه های پیشنهادی و اظهار و نظرهای به حق بازدید کنندگان را جمع آوری و در پایان وقت کاری نمایشگاه تحلیل و بررسی کنند.

وی از مسئولان بازرگانی خواست نباید در نمایشگاه وضعیتی پیش بیاید که برخی واحدهای صنفی کالاهای عرضه ای خود را بدون تخفیف و همانند قیمت بازار به فروش برسانند و نظارت را جدی تر بگیرند.

فرماندار آمل اضافه کرد: بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه که توان خرید قیمت های قابل عرضه در بازار را ندارند همه نگاه خود در آستانه بازگشایی مدارس و یا ایام منتهی به شب عید به نمایشگاه های فصلی است و باید اعتماد آنان را با نظارت دقیق مسئولان و ماموران بازرسی و تعزیرات فراهم کرد.

اکبرزاده, بر فعالیت بیشتر ماموران نظارت بر بازرسی و رسیدگی سریعتر به شکایت مردمی از تخلفات صنفی با تلفن 124 تاکید کرد.

نمایشگاه فروش بهاره آمل در211 غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه سال نو و تعطیلات عید نوروز در فضای بیرونی مجموعه ورزشی هلال احمر این شهرستان در خیابان شهید بهشتی برپا شده و تا 25 اسفند ماه برای بازدید شهروندان ادامه دارد.
 

کد مطلب 1555355

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