عرضه کالا در نمایشگاههای فصلی با تخفیف کمتر از 20 درصد به نفع مردم نیست

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه کالاها و محصولات تولیدی در نمایشگاه های فصلی در صورتی که کمتر از 20 درصد تخفیف به مصرف کنندگان عرضه کند به نفع آنان نخواهد بود.



وی افزود: قالب عمده خریداران نمایشگاه های فصلی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند و از این رو قیمت محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه ها باید قیمت بازاری تفاوت داشته باشد.



وی افزود: اگر هدف عمده نمایشگاه پاییز کاهش قیمت پایین و ارائه محصولات با کیفیت نباشد، توقع و نیاز مصرف کنندگان تامین نخواهد شد.



فرماندار آمل، بر اعتماد سازی و رقابت سالم در نمایشگاه های فصلی تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان برپایی نمایشگاه باید در این موارد دقت کامل و توجه جدی داشته باشند.



اکبرزاده تصریح کرد: مسئولان برپایی نمایشگاه باید به دقت برنامه های پیشنهادی و اظهار و نظرهای به حق بازدید کنندگان را جمع آوری و در پایان وقت کاری نمایشگاه تحلیل و بررسی کنند.



وی از مسئولان بازرگانی خواست نباید در نمایشگاه وضعیتی پیش بیاید که برخی واحدهای صنفی کالاهای عرضه ای خود را بدون تخفیف و همانند قیمت بازار به فروش برسانند و نظارت را جدی تر بگیرند.



فرماندار آمل اضافه کرد: بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه که توان خرید قیمت های قابل عرضه در بازار را ندارند همه نگاه خود در آستانه بازگشایی مدارس و یا ایام منتهی به شب عید به نمایشگاه های فصلی است و باید اعتماد آنان را با نظارت دقیق مسئولان و ماموران بازرسی و تعزیرات فراهم کرد.

اکبرزاده, بر فعالیت بیشتر ماموران نظارت بر بازرسی و رسیدگی سریعتر به شکایت مردمی از تخلفات صنفی با تلفن 124 تاکید کرد.



نمایشگاه فروش بهاره آمل در211 غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه سال نو و تعطیلات عید نوروز در فضای بیرونی مجموعه ورزشی هلال احمر این شهرستان در خیابان شهید بهشتی برپا شده و تا 25 اسفند ماه برای بازدید شهروندان ادامه دارد.

