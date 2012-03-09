درایت رهبری و مردم مهمترین عامل موفقیت انتخابات 12 اسفند بود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی عبدالهی در خطبه های نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: پیروزی ملت بزرگ ایران و مشارکت گسترده در انتخابات 12 اسفند، حادثه عظیم تاریخی و حماسه ای به یادماندنی بود.

وی ادامه داد: خواست خداوند متعال و همچنین رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب، بصیرت و فهم سیاسی مردم مسلمان ایران سبب شد تا برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات نظام افزوده شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 22 اسفند و سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهدا چراغ راه ملت بودند و تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت بر جامعه حاکم است هیچ قدرتی توانایی مقابله و معامله با این ملت هوشیار را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: خانواده معظم شهدا سرمایه های نظام و انقلاب اسلامی بوده و گذشت زمان نباید سبب غفلت مردم و مسئولین از آنان شود.

حجت الاسلام عبدالهی با اشاره به ایام پایانی سال و افزایش تکاپوی مردم برای خرید نوروزی گفت: مسئولین اجرایی استان با مراقبت و بازرسی، مانع از گرانی کالاها و تحمیل سختی و فشار به خانواده ها شوند.

وی افزود: هرگونه گرانفروشی، کم فروشی و سوء استفاده از بازار در این ایام، علاوه بر تخلف، از نظر شرعی نیز گناه و معصیت الهی است و لازم است مسئولین با بازرسی ویژه از تخلفات فرصت طلبان جلوگیری کنند.

امام جمعه موقت بجنورد در پایان با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، از صدا و سیما خواست تا با اجرا و پخش برنامه های شاد و با نشاط که دارای جنبه های اخلاقی و دینی نیز باشد، ضمن پرهیز از هرگونه اشرافی گری معرف فرهنگ ناب اسلامی باشند.