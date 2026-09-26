دستگیری ۲ حفار غیرمجاز و کشف فلزیاب در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه «کاکارضا» شهرستان سلسله با اشراف اطلاعاتی و انجام بررسی‌های میدانی، دو نفر را که در حال انجام حفاری غیرمجاز بودند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در عملیاتی موفق شدند ضمن دستگیری هر دو نفر، یک دستگاه خودرو مورد استفاده آنان را نیز توقیف کنند.

کشف فلزیاب و ابزار حفاری

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: در بازرسی از متهمان و تجهیزات همراه آنان، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز و ابزار حفاری کشف و ضبط شد.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

سرهنگ حسنوند در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.