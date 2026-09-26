به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی با اشاره به اهمیت اشتغال افراد دارای معلولیت و نقش آن در فرآیند توانمندسازی و افزایش استقلال اقتصادی آنان اظهار کرد: فراهم شدن فرصت‌های شغلی برابر و متناسب با توانمندی افراد دارای معلولیت، از موضوعات مهم در مسیر تحقق حقوق این افراد است و برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی می‌تواند زمینه ورود واجدان شرایط به بازار کار دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی افزود: ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و متقاضیان تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. همچنین آزمون کتبی این مرحله در روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه این آزمون در چارچوب اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام این افراد برگزار می‌شود، گفت: بر اساس مجوز شماره ۴۴۱۲۴ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مجموع ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.

وی از داوطلبان خواست پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون را به‌طور کامل مطالعه کنند و شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌ها، شغل‌محل‌ها و مدارک مورد نیاز را با دقت بررسی کنند تا فرآیند ثبت‌نام بر اساس ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

رحمانی با تاکید بر محدود بودن زمان ثبت‌نام خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام تا پایان روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود و تمدید نمی‌شود؛ بنابراین متقاضیان بهتر است ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی درباره ادامه فرآیند جذب نیز گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه، ارزیابی تکمیلی و مصاحبه بر اساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان از متقاضیان خواست برای اطلاع از جزئیات آزمون و انجام ثبت‌نام، از ۴ مهرماه ۱۴۰۵ به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.