به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران بخش انتظامی سپیدشت با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق شدند.
کشف ۴ گوشی مسروقه از مخفیگاه متهمان
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه را کشف کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند.
معرفی متهمان به مرجع قضایی
سرهنگ کیانمهر در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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