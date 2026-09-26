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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

دستگیری ۵ سارق تلفن همراه در خرم‌آباد

دستگیری ۵ سارق تلفن همراه در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شناسایی و دستگیری پنج سارق تلفن همراه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بخش انتظامی سپیدشت با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق شدند.

کشف ۴ گوشی مسروقه از مخفیگاه متهمان

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

سرهنگ کیانمهر در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6959471

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