به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بخش انتظامی سپیدشت با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق شدند.

کشف ۴ گوشی مسروقه از مخفیگاه متهمان

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

سرهنگ کیانمهر در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.