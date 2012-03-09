به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری پیش از ظهر جمعه در دومین جشنواره همیاران طبیعت و بازیافت که در سالن مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد با اشاره به نقش شهروندان در توسعه و آبادانی شهر اظهار داشت: امیدوارم با همکاری و تعامل تمامی شهروندان، شهر کریمه اهل بیت(ع) را به جایگاه واقعی خودش ارتقا دهیم.



وی بر لزوم نگهداری هر چه بیشتر نعمت‌های خدادادی تاکید کرد و با اشاره به اجرای طرح کاشت 124 هزار اصله نهال در سطح شهر گفت: با توسعه فضای سبز و درختکاری مورد نیاز می‌توان در تلطیف شدن هوا، جلوگیری از ریزگردها و ایجاد اماکن تفریحی مناسب برای شهروندان و زائران اقدامات موثری انجام داد.



شهردار قم توسعه فضای سبز شهری را یکی از برنامه‌های جدی شهرداری در سال آینده برشمرد و تاکید کرد: عملیات کاشت 124 هزار اصله نهال از دی ماه امسال آغاز شده و روز جمعه آخرین نهال این طرح غرس شد.



دلبری اظهار امیدواری کرد که با کاش این نهالها بخشی از عقب ماندگی فضای سبز شهری جبران شود و توسعه فضای سبز جهش بیشتری داشته باشد.



وی فرهنگ سازی را مقدمه پاکسازی و نظافت شهری، بازیافت پسماند، توسعه فضای سبز و تمامی فعالیت‌های شهرداری دانست و تاکید کرد: عملیات کاشت 124 هزار نهال با تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری و مردم در طول دو ماه انجام شد اما نگهداری و پرورش این نهال‌ها خیلی مهم است، بنابراین همه شهروندان باید برای محافظت از فضای سبز شهری و نهال‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.



مشارکت 300 خانواده در طرح هبه



شهردار قم از آمادگی بیش از 300 خانواده برای مشارکت در اجرای طرح هبه خبر داد و افزود: این خانواده‌ها از طریق تماس با سامانه 137 شهرداری برای تحویل وسایل مازاد بر نیاز خود به محرومان و نیازمندان اعلام آمادگی کردند و این وسایل پس از جمع‌آوری به نیازمندان تحویل داده شد.



وی اظهار داشت: البته این کار نباید به ایام پایانی سال و زمانی که خانواده‌ها مشغول خانه تکانی هستند محدود شود بلکه باید در طول سال اجرا شود.



دلبری گفت: دورریختن لوازمی که هنوز مورد استفاده است نوعی اسراف محسوب می‌شود و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.



جمع‌آوری روزانه 640 تن زباله



شهردار قم با بیان اینکه روزانه بیش از 640 تن زباله از سطح شهر جمع آوری می‌شود، تصریح کرد: جمع‌آوری این مقدار زباله سالانه 25 میلیارد تومان برای مدیریت شهری هزینه دارد، در حالی که در کشورهای پیشرفته نه تنها برای این کار هزینه نمی‌شود بلکه از طریق تبدیل مواد درآمد زیادی کسب می‌شود.



وی اضافه کرد: تنها با ایجاد سازمان بازیافت، مدیریت پسماند و تبدیل مواد محقق نمی‌شود بلکه این هدف نیازمند همکاری و همراهی جمعی است.



دلبری گفت: در ابتدای سال جاری جمع‌آوری زباله خشک که قابل بازیافت است 60 هزار کیلو بود ولی اکنون به 100 هزار کیلو افزایش یافته که این نشان دهنده عملکرد خوب سازمان مدیریت پسماند است اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به تفکیک کامل زباله داریم.



وی ادامه داد: باید در ابتدا سرانه تولید زباله را کاهش دهیم و سپس طرح تفکیک زباله از مبدا را مورد توجه قرار دهیم.

کاهش هزینه جمع‌آوری زباله از طریق اجرای طرح تفکیک



شهردار قم کاهش هزینه‌های جمع‌آوری زباله را مهمترین مزیت اجرای طرح تفکیک از مبدا دانست و تاکید کرد: در صدد هستیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سیستم‌های پیشرفته تبدیل زباله را بکار بگیریم.



وی اظهار داشت: بسیاری از کشورها از طریق بازیافت زباله‌ها، انرژی و برق تولید می‌کنند.



دلبری استفاده از مواد بازیافتی برای تزئین سفره‌های هفت سین را قابل تحسین دانست و تاکید کرد: شهروندان با سلیقه و خلاقیتی که دارند با استفاده از مواد دورریختنی که هزینه زیادی برای جمع آوری و دفع آن صرف می‌شود سفره‌های هفت سین درست کردند که این کار در نوع خود قابل تحسین است.



وی در پایان اظهار داشت: خوشبختانه زمینه کار برای عمران و آبادانی شهر قم و توجه به طبیعت سالم و افزایش سرانه‌های محیط زیست وجود دارد و باید در این راه قدم برداریم.