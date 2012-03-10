سپیده محمدیان «آمدن، ماندن، رفتن» را تمام کرد

سپیده محمدیان نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «آمدن، ماندن، رفتن» عنوان کتاب جدید من و یک مجموعه داستان است. این مجموعه داستان، 8 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد و در واقع گریزی به تولد، زندگی و مرگ است.

وی افزود: داستان‌های این مجموعه، با یکدیگر ارتباط روایی داشته و شخصیت‌های داستان‌های مختلف، در داستان‌های یکدیگر حضور دارند. تعدادی از داستان‌های این کتاب را پیش از این به مجلاتی مانند همشهری داستان و گلستانه سپردم که گلستانه آن‌ها را چاپ کرد، ولی هنوز اطلاع ندارم که همشهری تا به حال داستان‌ها را چاپ کرده است یا نه.

این نویسنده درباره کتاب جدیدش گفت: در این کتاب، مقدمه‌ای درباره نوستالژی نوشته‌ام. نوستالژی موضوعی است که همه ما به نوعی با آن درگیر هستیم، ولی در واقع چیزی به این نام وجود ندارد. چون ما در گذشته در یک حال و هوای دیگری بوده‌ایم و از موضوعی لذت برده‌ایم. مثلاً اگر یک بار با خوردن چای برایمان خاطره خوشی رقم می‌خورد، به دلیل فضا و حس و حالی است که در زمان خوردن چای داشته‌ایم و اتفاقی که در گذشته افتاده، متعلق به گذشته بوده و تمام شده است.

محمدیان ادامه داد: در این مجموعه داستان، اصول روانشناسی را مد نظر داشته‌ام. در رمان «چهلم» هم سعی کردم با اصول روانشناسی کار کنم. در نوشتن «حوا و خوشه گندم» هم چنین کاری کردم و به اصول و مسائل روانشناسی توجه داشتم. داستان‌های «آمدن، ماندن، رفتن» هم با توجه به همین اصول نوشته شده‌اند.

نویسنده رمان «چهلم» گفت: این مجموعه داستان، آماده تحویل به ناشر است و بازنویسی نهایی آن را هم انجام داده‌ام. بعد از ایام نوروز این کتاب را تحویل انتشارات روشنگران و مطالعات زنان می‌دهم تا برای بررسی به ارشاد برود.