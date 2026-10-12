به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی بر اسکله‌های صیادی استان و مقابله با تخلفات صیادی، در پی کسب اخبار و اطلاعات موثق مبنی بر استفاده از ادوات صید غیرمجاز، عوامل گشت ساحلی پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر با همکاری عوامل پست کنترل اسکله صیادی کنگان، در ضلع شمالی اسکله مذکور از یک فروند قایق موتوری صیادی بازدید نظارتی به عمل آوردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشه افزود:در جریان این بازدید، سه طاقه تور ممنوعه محاصره‌ای کشف شد و شناور و ادوات صید مکشوفه به دستور مقام قضایی توقیف و پرونده تخلف صیادی مربوطه جهت رسیدگی قانونی به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی و مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ دوم حیدری با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی و نظارتی در اسکله‌های صیادی استان، حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز را از اولویت‌های مأموریتی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر عنوان کرد.