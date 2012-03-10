خبرگزاری ها می توانند در جشنواره مطبوعات غرب کشور شرکت کنند

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ششمین جشنواره مطبوعات غرب کشور قرار بود تنها با حضور فعالان عرصه مطبوعاتی نشریات غرب کشور در سنندج برگزار شود که بنا بر تقاضای خبرگزاری های استان فعالان در این حوزه نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی اظهار داشت: هدف از شرکت خبرگزاری ها در این جشنواره تقویت و ارزیابی روند اطلاع رسانی از طریق رسانه های الکترونیک است و خبرنگاران خبرگزاری ها می توانند در چهار بخش یادداشت، خبر، گزارش (تصویری، خبری، تحلیلی) و مصاحبه شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور با هدف ترویج فرهنگ روزنامه خوانی، تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران منطقه در سطح ملی و محلی و انعکاس دستاوردها و فعالیت های مطبوعاتی نشریات غرب کشور برگزار می شود.

میمنت آبادی همچنین ارج نهادن و تجلیل از تلاشگران و فرهیختگان عرصه مطبوعات محلی، بررسی وضعیت صنفی روزنامه نگاران غرب کشور و تشکیل بانک جامع اطلاعات رسانه در این منطقه و اجرایی کردن کمیته های تخصصی دبیرخانه نظارت و هماهنگی بر فعالیت مطبوعات غرب کشور را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی به بخش های مسابقه این جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در بخش های مقاله، سرمقاله و یادداشت، طرح و گرافیک، عکس، طنز، گزارش، کودک و نوجوان و همچنین جوانان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

میمنت آبادی ادامه داد: آثار ارسالی در بخش مقاله می تواند در زمینه های اقتصادی، سیاسی، ادبی و هنری، فرهنگی، ورزشی، معارف اسلامی، علمی، تخصصی، وحدت و وفاق ملی باشد.

وی یادآور شد: تصاویر خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، معنویات ادیان و کرامت انسانی نیز از زمینه های بخش عکس ششمین جشنواره مطبوعات غرب کشور است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به بخش ویژه این جشنواره گفت: مصاحبه، تیتر و خبر در زمینه های سال جهاد اقتصادی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دستاوردهای انقلاب اسلامی، حجاب و عفاف و نحله های انحرافی از بخش های ویژه این جشنواره است.

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش جنبی این جشنواره اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاه آموزش روزنامه نگاری، نشست مدیران مسئولان نشریات غرب کشور با مسئولان مرتبط و برگزاری روز فرهنگ استان ها از بخش های جنبی ششمین جشنواره مطبوعات غرب کشور است.

وی همچنین هم اندیشی خبرنگاران و روزنامه نگاران غرب کشور و نشست دبیرخانه نظارت و هماهنگی بر فعالیت های نشریات غرب کشور را از دیگر بخش های جنبی این جشنواره عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور با حضور استان های کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان و آذربایجان غربی به میزبانی استان کردستان از 25 اردیبهشت ماه تا 27 اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور به همت خانه مطبوعات، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کردستان و با حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

گفتنی است شرکت کننندگان در ششمین جشنواره مطبوعات غرب کشور می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی کردستان - سنندج - میدان بسیج - مجتمع فرهنگی و هنری فجر - واحد مطبوعات ارسال کنند.