افزایش طرح آموزش فراگیر دانش آموزان استثنایی

نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح آموزش تلفیقی دانش آموزان استثنایی اظهار داشت: این طرح هم اکنون در حال اجرا است و بیش از 30 هزار دانش آموز استثنایی در کل کشور در مدارس عادی درس می خوانند که در صورت فراهم شدن امکانات برای این دانش آموزان در مدارس عادی، در سالهای آینده این تعداد را افزایش می دهیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: دانش آموزانی که از معلولیتهای جسمی برخوردار هستند مشمول طرح آموزش فراگیر خواهند شد.

آموزش تلفیقی بدین معناست که دانش آموزان با معلولیتهای پایین جسمی می توانند در مدارس عادی در کنار سایر دانش آموزان درس بخوانند و نیازی به حضور آنها در مدارس استثنایی نیست.

عبدالهیان با اشاره به برنامه پنجم توسعه در بخش آموزش و پرورش اظهارداشت: طبق این برنامه، آموزش و پرورش مکلف است که فضاهای آموزشی را براساس نیازهای دانش آموزان معلول متناسب سازی کند.

وی همچنین به راه اندازی اردوگاه کشوری ویژه دانش آموزان استثنایی در نوروز 91 اشاره کرد و افزود: این اردوگاه که از سالهای گذشته احداث آن آغاز شده بود به پایان رسیده و دانش آموزان استثنایی می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه این اردوگاه در شهر مشهد مقدس راه اندازی شده است، گفت: این اردوگاه مجهز به خوابگاه دانش آموزی است و حدود 40 سوئیت می شود و دانش آموزان استثنایی می توانند به شکل رایگان در آن حضور یابند.