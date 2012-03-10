فعالیت 24 ساعته بنادر مسافری مسیر بندرعباس - قشم

علی اکبر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بنادر مسافری استان هرمزگان گفت: 110 شناور مسافری در هفت مسیر دریایی جهت جابجایی مسافر را انجام خواهند داد.

وی عنوان کرد: در مسیر کیش - بندر آفتاب، کیش - چارک، کیش - بندرلنگه 28 فروند شناور تندرو پیشرفته کار حمل و نقل مسافر را در ایام تعطیلات نوروز انجام خواهند داد و مشکلی در راستای تردد مسافری در غرب استان نخواهیم داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوری هرمزگان اظهارداشت: طی هماهنگیهای صورت گرفته با معاون سیاسی و امنیتی استاندارو مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری 20 فروند لنج باری با نصب صندلی تغییر کاربری داده شده و در ایام نوروز هر کدام با گنجایش 200 نفر در خطوط مسافری به کار گرفته خواهد شد. لنجهای باری به دلیل داشتن درافت و تعادل از ایمنی بالایی برخوردار هستند.

صفایی اضافه کرد: دو فروند شناور سیریک با ظرفیت 250 نفره، شناور گیتی و شناور وفا هر کدام با ظرفیت 120 نفر، شناور کاتاماران فیروزه 150 نفره و شناور کاتاماران 200 نفره در ایام نوروز وارد ناوگان حمل و نقل مسافری خواهند شد.

وی همچنین از آغاز فعالیت مسیر بندر باهنر و اسکله بهمن خبر داد و اظهارداشت: با همکاری و مساعدت شهرداری دو دستگاه اتوبوس مجهز در راستای انتقال مسافران از بندر شهید حقانی به بندر شهید باهنر در نظر گرفته شده است.

صفایی ادامه داد: تمرکز اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ایام نوروز در محورهای بنادر باهنر به بهمن، ذاکری به حقانی، حقانی به هرمز، لنگه به کیش، چارک به کیش، آفتاب به کیش و پهل به لافت خواهد بود و در این راستا تمام امکانات موجود را برای نظارت و ارتقای ایمنی به کار گرفته می شود.

صفایی با اشاره به اجرای طرح تردد ایمنی دریایی در بنادر هرمزگان تصریح کرد: تمامی دستگاه های حوزه دریایی مشارکت خواهد کرد و 200 نفر با 10 فروند شناور در دریا وظیفه کنترل تردد شناورهای مسافری را در ایام نوروز در مسیرهای تردد میان بنادر به عهده خواهد داشت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه تعداد شش شناور ناجی متعلق به بنادر و دریانوردی در مسیرها به طور شبانه روزی آماده کمک رسانی و حضور در سوانح احتمالی هستند، گفت: در ایام نوروز همچنین شناورهای مربوط به سازمان‌هایی همانند هلال احمر، نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در امر ایمنی در مسیرها به کمک شناورهای بنادر می‌آیند.

وی با اشاره به تسهیلات مناسب در بنادر هرمزگان افزود: در این طرح وظایف تمامی دستگاه های استان به تفکیک مشخص شده است.

وی بر لزوم استقرار خودروهای اورژانس در تمامی اسکله های فعال در ایام نوروز، دو جرثقیل در اسکله پهل و لافت تاکید کرد و اضافه کرد: امیدواریم تا25 اسفند ماهمشکل ترافیک در مقابل بندرشهید حقانی و جمع اوری دستفروشان توسط شهراری محقق شود.