به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار و عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، به همراه هیئتی از مسئولان استانی و محلی، از اسکله‌های بندر چارک و بندر آفتاب و لافت بازدید کردند تا زیرساخت‌های این بنادر را برای تردد خودروهای منطقه آزاد بررسی کنند.

هدف اصلی این بازدید، ارزیابی وضعیت پهلوگیری، تخلیه و تردد خودروهای منطقه آزاد در این بنادر و بررسی ظرفیت‌های موجود عنوان شد که در راستای تسهیل در صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر استان هرمزگان انجام شده است.

محمد کمالی در جمع بندی این بازدید گفت: از ظرفیت‌های اسکله‌ای بندر چارک و بندر آفتاب، کیش و قشم بازدید کردیم. هدف ما بررسی دقیق و میدانی زیرساخت‌های موجود برای تسهیل تردد و ترانزیت خودروهای منطقه‌های آزاد بود.

وی افزود: خوشبختانه ظرفیت‌های مناسبی در این بنادر مشاهده شد که با برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توانند به قطب‌های مهم لجستیکی و خدماتی استان هرمزگان تبدیل شوند.

کمالی عنوان کرد: استانداری هرمزگان با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا با رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌های تکمیلی، زمینه بهره‌برداری سریع و اثرگذار از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.