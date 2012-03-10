هزینه 25 میلیونی پیوند کبد در ایران را دولت پرداخت می کند

به گزاش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز با اشاره به رشد چشمگیر پیوند کلیه در ایران جایگاه ایران در امر پیوند در دنیا را بسیار بالا ارزیابی کرد.

دکتر ملک حسینی از مسایل اصلی قابل توجه در امر پیوند را پیوند از بیماران مرگ مغزی و نه از انسان زنده سالم دانست و مرکز پیوند دانشگاه شیراز را از بهترین مراکز دنیا دانست که تمرکز اصلی فعالیت خود را بر پیوند از بیماران مرگ مغزی قرار داده است.

وی پاسخ هوشمندانه حضرت امام خمینی (ره) به استفتائ دکتر فاضل در خصوص پیوند اعضا را بسیار راهگشا و مثمر ثمر دانست و افزود:این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی هنوز این مسئله باقی است.

رئیس مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز در ادامه خرید و فروش عضو را با توجه فرامین دین مقدس اسلام و فرهنگ غنی ایرانی محل بحث دانست و خواستار فرهنگ سازی در خصوص اهدائ عضو بیماران مرگ مغزی شد.

ملک حسینی در ادامه عملکرد مرکز پیوند شیراز را تبیین کرد و این عملکرد را در دنیا بی نظیر دانست.

وی افزود: حدود 300 پیوند کلیه و30 لوزالمعده و 345 پیوند کبد در مرکز پیوند نمازی شیراز انجام شده است که بالای 90 درصد آن از بیماران مرگ مغزی بوده است.