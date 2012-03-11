بایرام فضلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته فیلمبرداری فیلم سینمایی"اهرام تی وی" که محصول کشور آذربایجان است را آغاز کردم. این فیلم به کارگردانی آیاس سالایف تولید می‌شود. فیلمبرداری بخش‌هایی از فیلم به اصلاحاتی نیاز داشت که مجبور شدم دوباره به آذربایجان سفر کنم. در حال حاضر این فیلم در مراحل تدوین به سر می‌برد.

وی ادامه داد: داستان این فیلم درباره زندگی یک خبرنگار است و اینکه او چطور از پس مشکلاتش بر می‌آید. بیشتربازیگران این فیلم آذربایجانی هستند. از ایران هم شهاب حسینی نیز برای بازی دعوت شده بود، اما او با توجه به مشغله کاری نپذیرفت. همه عوامل "اهرم تی وی" اهل آذربایجان هستند و احتمالا نام فیلم به "Ari" تغییر خواهد کرد.

فضلی تأکید کرد: مدتهاست که به دنبال ساخت فیلم سینمایی خود هستم که متاسفانه هر بار با مشکلاتی روبرو می‌شوم. امیدوارم سال 91 بتوانم دومین فیلم سینمایی خود را کلید بزنم.