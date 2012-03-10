30 هزار بابلی تحت پوشش کمیته امداد هستند

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف مساعدت به نیازمندان و ریشه کن کردن فقر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

وی افزود: امروز به برکت وجود خیران و نیکوکاران حمایت از این قشر نیازمند ادامه دارد.

حسینی با بیان اینکه کمیته امداد بابل هم اکنون تعداد 30هزار نفر از نیازمندان در این شهرستان را به صورت مسقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قرار دارد، افزود: این افراد از خدمات کمیته امداد امام بهره مند می شوند.

وی افزود: تعداد 28 پایگاه ثابت و سیار همزمان با روز احسان و نیکوکاری در نقاط اصلی شهر بابل مستقر که خیران و نیکوکاران کمک های مادی و معنوی خود را تقدیم اقشار نیازمند کمیته امداد خمینی (ره) بابل کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بابل با اشاره به اینکه همزمان با روزاحسان و نیکوکاری مردم نوعدوست و دانش آموزان مدارس بابل به بیش از 60 میلیون ریال کمک مالی اهدا کردند افزود: از تمامی خانواده هایی که به هر شکل در این کارخیر مادی و معنوی نقش بسزایی داشته قدردانی می شود.