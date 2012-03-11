ممنوعیت فروش اکلیل و سرنج به نوجوانان

سرهنگ محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پلیس برای روزهای پایانی سال گفت: در این روز تمامی ماموران پلیس در خیابانها حاضرند و به برقراری نظم و امنیت کمک می کنند. ضمن اینکه از هرگونه ایجاد راه بندان و اقدامات ناهنجار جلوگیری شده و با متخلفان برخورد می شود.



وی از کنترل انبارها و رنگ فروشی ها خبر داد و افزود: در روزهای پایانی سال انبارهای نگهدارنده اکلیل و سرنج و رنگ فروشی ها کنترل می شود. البته جلساتی با این افراد برگزار شده و نکاتی از جمله ممنوعیت فروش این مواد به نوجوانان و جوانان تذکر داده شده است.



معاون اجتماعی پلیس پیشگیری با هشدار به خانواده ها در مورد کنترل فرزندان در روزهای پایانی و چهارشنبه آخر سال گفت: والدین علاوه بر کنترل نامحسوس رفتار فرزندانشان در روزهای پایانی سال، در شب چهارشنبه سوری نیز باید در کنار فرزندانشان حضور داشته باشند. استفاده از مواد آتش بازی استاندارد که مورد تائید است هیچ مشکلی ندارد و توصیه می شود برای تخلیه انرژی ساعاتی را در کنار فرزندانشان بمانند.



وی به والدین توصیه کرد فرزندان را در تهیه مواد محترقه ایمن همراهی کنند و اجازه ندهند آنها به دور از چشمشان اقدام به خرید مواد محترقه کنند. ضمن اینکه در داخل خانه به هیچ وجه نباید آتش روشن کرد و هنگام آتش بازی از وجود کپسول اتش نشانی اطمینان حاصل کنید.



بیگی از مردم خواست تا مراقب رفتارهای ناهنجار و پرخطر باشند و در صورت لزوم موارد مشکوک را به پلیس 110 اطلاع دهند. ماموران نیز با مزاحمان برخورد کرده و اگر فردی قصد ایجاد ناهنجاری و مزاحمت داشت ماموران در صورت اطلاع مردم با آنها برخورد می کنند.