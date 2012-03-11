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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۵۲

پرواسی اعلام کرد:

هشت هزار قائم شهری تحت پوشش کمیته امداد هستند

هشت هزار قائم شهری تحت پوشش کمیته امداد هستند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) قائم شهر گفت: هشت هزار شهروند شهرستان تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید زین العابدین پرواسی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر افزود: هم اکنون 700 دانش آموز، 200 دانشجو و 350 یتیم شهرستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی از اجرای 900 طرح اشتغالی ویژه مددجویان در سالجاری اشاره کرد و گفت: تاکنون 90 درصد این طرحها بهره برداری شده است.

پرواسی از تحت  پوشش قرار دادن روستاییان و شهری های مددجوی قائم شهر از خدمات درمانی دولت و کمیته امداد خبر داد و گفت: تسهیلات کارگشایی یک میلیون تومانی برای رفع مشکلات خانواده های تحت پوشش در نظر گرفته شد.

وی بیان داشت: بخشی از منابع اعتباری تسهیلاتی از طریق دولت و مابقی از محل مشارکت های مردمی و حامیان صورت می گیرد.

پرواسی افزود: حامیان قائم شهری، مسئولیت تقبل هزینه های یک یا چند یتیم را عهده دار هستند.

وی تاکید کرد: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان از کمکهای مردمی احداث نشد بلکه ازاعتبارات دولتی است.
 

کد مطلب 1557791

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