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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

با حکم وزیر/

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر منصوب شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر منصوب شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسماعیل مرحمتی به سمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مرحمتی اظهار داشت: تمام ماموریتهایی که دو سازمان بازرگانی و سازمان صنایع و معادن استان بوشهر در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق داشته‌اند، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر منتقل شده و در حال پیگیری و انجام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع حمایت از تولید به عنوان ماموریت ویژه عنوان شده و این موضوع به عنوان شعار محوری برای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تمام استان‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مرحمتی تا پیش از این در سمت‌هایی همچون معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن سابق، مدیر کل اداره معادن و فلزات استان بوشهر و رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر مشغول به کار بوده است.

کد مطلب 1558022

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