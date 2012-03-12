رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مرحمتی اظهار داشت: تمام ماموریتهایی که دو سازمان بازرگانی و سازمان صنایع و معادن استان بوشهر در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق داشته‌اند، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر منتقل شده و در حال پیگیری و انجام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع حمایت از تولید به عنوان ماموریت ویژه عنوان شده و این موضوع به عنوان شعار محوری برای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تمام استان‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مرحمتی تا پیش از این در سمت‌هایی همچون معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن سابق، مدیر کل اداره معادن و فلزات استان بوشهر و رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر مشغول به کار بوده است.