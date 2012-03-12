کم خوابی شایعترین مشکل دوران سالمندی است

به گزارش خبرگزاری، دکتر محبوبه کیخا با اشاره به اینکه خواب کافی و راحت یکی از پایه های اصلی سلامت به شمار می رود اظهار داشت: با افزایش سن خواب شبانه کاهش و سبک تر می شود و این امر موجب بروز مشکلاتی برای سالمند می شود.

وی اختلال در اشتها، خستگی، کاهش توانایی انجام کارهایی که به هماهنگی عضلانی نیاز دارند مانند رانندگی و کارهای منزل، سقوط، تحریک پذیری، اختلال در تمرکز و قضاوت را از جمله عوارض اختلال در خواب در سالمندان برشمرد.

کارشناس برنامه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ورزش کردن منظم به طور روزانه مانند پیاده روی، اجتناب از خواب روزانه، گرفتن دوش آب گرم قبل از خواب، خوردن غذای سبک به عنوان شام، مصرف کمتر مایعات در شب و پرهیز از مصرف چای یا قهوه پس از شام، استفاده از تکنیکهای آرام سازی در شروع خواب به ویژه در سالمندان مبتلا به اضطراب از جمله راهکارهای مقابله با اختلال خواب در سالمندان است.

کیخا با بیان اینکه بدون تجویز پزشک نباید از داروهای خواب آور استفاده کرد، افزود: مصرف خودسرانه دارو می تواند خطرناک باشد و همچنین آثار نامطلوبی همچون افت وضعیت فشارخون، سقوط و بدنبال آن احتمال شکستگی، ضعف تنفسی، بروز حالت گیجی و اختلال در جهت یابی را افزایش می دهد.

سازمان بهداشت جهانی سال 2012 را با نام سلامت و سالمندی و با شعار زندگی سالم و طول عمر بیشتر نامگذاری کرده است و قرار است در این سال به سالمندان وسلامت این گروه سنی توجه یبشتری شود.