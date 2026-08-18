رفع مشکلات حسنلو و تکمیل روند ثبت جهانی روستا با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس جعفری در طرح محله محوری شهرستان در این زمینه اظهار کرد: اقدامات مربوط به این موضوع از مدتها قبل آغاز شده و امروز نیز دستگاههای اجرایی موظفند با هماهنگی و همافزایی، شاخصهای مورد نیاز را تکمیل و موانع موجود را برطرف کنند.
وی افزود: برای پیشبرد این هدف، موضوع تأمین اعتبار نیز بهصورت ویژه در فرمانداری دنبال شده است و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و اقدامات مورد نیاز در مسیر ثبت جهانی حسنلو تأمین شده است. این اعتبار باید در مسیر رفع نیازهای اولویتدار روستا و تکمیل زیرساخت ها، بهکار گرفته شود.
فرماندار نقده تصریح کرد: تأمین اعتبار برای حسنلو تنها به یک پروژه محدود نیست، بلکه باید مجموعهای از نیازهای اساسی روستا از جمله زیرساختهای عمرانی، راه، آب، خدمات عمومی و موضوعات مرتبط با گردشگری را پوشش دهد و دستگاههای مسئول نیز باید برای جذب و استفاده بهینه از منابع موجود، پیگیری لازم را انجام دهند.
وی همچنین بر استمرار حضور میدانی مسئولان، پیگیری مصوبات و استفاده از ظرفیت مردم، معتمدان و سرمایهگذاران برای توسعه حسنلو تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که در کنار پیگیری ثبت جهانی، مشکلات روزمره مردم نیز برطرف شود و مردم آثار این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
جعفری با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد امور اظهار کرد: هرجا از ظرفیت مردم و مشارکت آنان استفاده شده، نتایج ملموس و مؤثری حاصل شده است و محلهمحوری نیز با هدف شنیدن مستقیم دغدغه های مردم و تبدیل مطالبات آنان به برنامه و اقدام اجرایی دنبال میشود.
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