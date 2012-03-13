ارائه موافقت اصولی برای 1189 مجتمع خدمات رفاهی و گردشگری بین راهی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به منظور بهبود ارائه خدمات به رانندگان ترانزیت، تمرکز ارائه خدمات و فراهم کردن آسایش بیشتر در حداقل زمان لازم برای رانندگان و مسافران و روان ساختن ترافیک جاده ها و افزایش ایمنی سفر وظیفه دارد نسبت به ارائه موافقت اصولی برای سرمایه گذاران مجتمع های بین راهی اقدام کند.

به همین منظور یکهزار و 189 مجتمع توسط این سازمان موافقت اصولی دریافت کردند. همچنین 390 مجتمع نیز قابل بهره برداری و 405 مجتمع درحال ساخت هستند.

394 مجتمع خدمات رفاهی و بین راهی نیز اکنون در وضعیت استعلام از سایر ارگانهای مربوطه برای ساخت قرار دارند.

طبق قانون مصوب مهر ماه سال 1377 مجلس، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شد تا نسبت به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و هر گونه تاسیسات رفاهی توسط اشخاص حقیق و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور اقدام کند.

همچنین در سال 87 وظیفه ساخت هزار سرویس خدمات بین راهی و بهداشتی به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی واگذار شد تا احداث این پروژه ها چهار ساله انجام شود. بنابراین 30 میلیارد تومان برای ساخت هزار مجتمع بین راهی از متمم بودجه اختصاص یافت.