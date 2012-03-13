  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۸

در قالب یک مجموعه مستند/

"بازی‌های خاکستری" در شبکه یک مرور می‌شود

"بازی‌های خاکستری" در شبکه یک مرور می‌شود

مستند سه قسمتی "بازی‌های خاکستری" با رویکرد بررسی بازی‌های رایانه‌ای، بایدها و نبایدهای آن به تهیه‌کنندگی جمال حاتمی ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "بازی‌های خاکستری" که به تازگی ساخت آن به پایان رسیده، در تلاش است خانواده‌ها را با اثرات مثبت و منفی بازی‌های رایانه‌ای بر روح و روان کودکان آشنا کند و به بررسی تاریخچه ورود این بازی‌ها به ایران بپردازد.

در این مستند که احمد درویش علی‌پور کارگردانی آن را برعهده دارد کارشناسان و روانشناسان متعدد از جمله دکتر ابراهیم مقدم؛ روانشناس حضور دارند و تاثیر بازی‌های کامپیوتری را از جنبه‌های مختلف مانند افزایش ضریب هوشی، افزایش سرعت عمل، کم خوابی، افت تحصیلی و کم حوصلگی را بر روی کودکان بررسی می‌کنند.

واکاوی اهداف کمپانی‌های مختلف به ویژه کمپانی‌های یهودی از ساخت و ترویج بازی‌های رایانه‌ای میان کودکان و نوجوانان از دیگر بخش‌های این مستند است.

همچنین گفتگو با رئیس پلیس تهران بزرگ برای ارایه آماری از جرایمی که تحت‌تاثیر بازی‌های کامپیوتری روی داده است و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضایی یکی دیگر از  بخش‌های تشکیل دهنده این مجموعه مستند است.

دیدار با مسئوولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، معرفی اهداف، دستاوردها، اقدامات و چشم‌اندازهای این بنیاد برای تولید بازی‌های منطبق با خواسته و فرهنگ مردم کشورمان نیز بخش دیگری از مستند سه قسمتی "بازی‌های خاکستری" است که سال آینده در سه قسمت 25 دقیقه‌ای از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1558740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها