به گزارش خبرنگار مهر، "بازیهای خاکستری" که به تازگی ساخت آن به پایان رسیده، در تلاش است خانوادهها را با اثرات مثبت و منفی بازیهای رایانهای بر روح و روان کودکان آشنا کند و به بررسی تاریخچه ورود این بازیها به ایران بپردازد.
در این مستند که احمد درویش علیپور کارگردانی آن را برعهده دارد کارشناسان و روانشناسان متعدد از جمله دکتر ابراهیم مقدم؛ روانشناس حضور دارند و تاثیر بازیهای کامپیوتری را از جنبههای مختلف مانند افزایش ضریب هوشی، افزایش سرعت عمل، کم خوابی، افت تحصیلی و کم حوصلگی را بر روی کودکان بررسی میکنند.
واکاوی اهداف کمپانیهای مختلف به ویژه کمپانیهای یهودی از ساخت و ترویج بازیهای رایانهای میان کودکان و نوجوانان از دیگر بخشهای این مستند است.
همچنین گفتگو با رئیس پلیس تهران بزرگ برای ارایه آماری از جرایمی که تحتتاثیر بازیهای کامپیوتری روی داده است و اقدامات دستگاههای نظارتی و قضایی یکی دیگر از بخشهای تشکیل دهنده این مجموعه مستند است.
دیدار با مسئوولان بنیاد ملی بازیهای رایانهای، معرفی اهداف، دستاوردها، اقدامات و چشماندازهای این بنیاد برای تولید بازیهای منطبق با خواسته و فرهنگ مردم کشورمان نیز بخش دیگری از مستند سه قسمتی "بازیهای خاکستری" است که سال آینده در سه قسمت 25 دقیقهای از شبکه یک سیما پخش میشود.
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