  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۳

قاضی زاده:

جوانان باید بیشتر از گذشته وارد میدان فرهنگ و هنر شوند

جوانان باید بیشتر از گذشته وارد میدان فرهنگ و هنر شوند

ورامین- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اظهار داشت: باید تلاش کرد که جوانان بیشتر از گذشته وارد میدان فرهنگ و هنر شوند تا تغییرات لازم در عرصه های مختلف فرهنگی به وجود آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده شامگاه دوشنبه در نشست مشترک فعالان عرصه فرهنگی شهرستان ورامین که در سالن ضیافت این شهرستان برگزار شد، افزود: یکی از مشکلاتی که در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد این است که در برخی از گروههای خاص فرهنگی و هنری که اغلب از پیشکسوتان هستند، تغییرات اندکی در افراد صورت می گیرد و اجازه ورود جریانهای جوان، به این گروهها داده نمی شود.

وی گفت: رسالت اصلی فرهنگ و هنر، تعالی بخشیدن به روح انسان و بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

این مسئول ادامه داد: امروز جامعه ایران اسلامی در شرایطی قرار دارد که دشمنان این نظام الهی اقدام به حمله و تهاجم فرهنگی به ایران کرده اند و سعی دارند تا با ابزارهای مختلف، هنر سخیف خود را جایگزین هنر والای ایران اسلامی کنند.

فعالان فرهنگی نسبت به مقابله با تهاجمات اقدام کنند

وی بیان کرد: تمامی فعالان عرصه های فرهنگی و کسانی که دستی بر آتش فرهنگ دارند باید با سیاست گذاری مناسب، نسبت به مقابله با این تهاجمات اقدام کنند.

قاضی زاده افزود: یکی از مهمترین مسائلی که باید در عرصه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد، حرکت در مسیر و خطوط اصلی برای حفظ اصول و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: همه افراد باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه جذب حداکثری هنرمندان را فراهم کنند.

کد مطلب 1558792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها