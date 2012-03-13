جوانان باید بیشتر از گذشته وارد میدان فرهنگ و هنر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده شامگاه دوشنبه در نشست مشترک فعالان عرصه فرهنگی شهرستان ورامین که در سالن ضیافت این شهرستان برگزار شد، افزود: یکی از مشکلاتی که در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد این است که در برخی از گروههای خاص فرهنگی و هنری که اغلب از پیشکسوتان هستند، تغییرات اندکی در افراد صورت می گیرد و اجازه ورود جریانهای جوان، به این گروهها داده نمی شود.

وی گفت: رسالت اصلی فرهنگ و هنر، تعالی بخشیدن به روح انسان و بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

این مسئول ادامه داد: امروز جامعه ایران اسلامی در شرایطی قرار دارد که دشمنان این نظام الهی اقدام به حمله و تهاجم فرهنگی به ایران کرده اند و سعی دارند تا با ابزارهای مختلف، هنر سخیف خود را جایگزین هنر والای ایران اسلامی کنند.

فعالان فرهنگی نسبت به مقابله با تهاجمات اقدام کنند

وی بیان کرد: تمامی فعالان عرصه های فرهنگی و کسانی که دستی بر آتش فرهنگ دارند باید با سیاست گذاری مناسب، نسبت به مقابله با این تهاجمات اقدام کنند.

قاضی زاده افزود: یکی از مهمترین مسائلی که باید در عرصه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد، حرکت در مسیر و خطوط اصلی برای حفظ اصول و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: همه افراد باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه جذب حداکثری هنرمندان را فراهم کنند.