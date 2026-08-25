نشست علنی سوم شهریور مجلس برگزار شد/ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علنی امروز (سهشنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس، رأس ساعت ۹ صبح به صورت مجازی برگزار شد.
روح الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهیهای عمومی.
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