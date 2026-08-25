نشست علنی سوم شهریور مجلس برگزار شد/ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علنی امروز (سه‌شنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس، رأس ساعت ۹ صبح به صورت مجازی برگزار شد.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.